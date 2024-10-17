Украина за год увеличила производство дронов в 10 раз, – Минцифра

Украина более чем в 10 раз увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 2024 году, по сравнению с 2023 годом.

Об этом говорится в результатах исследования дроновой индустрии от Киевской школы экономики и Brave1, что опубликовала пресс-служба Минцифры. Среди ключевых тенденций в производстве было названо использование компьютерного зрения, "роевых" технологий, инноваций в навигации и связи.

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Как Украина увеличивает производство дронов

Количество инвестиций в 2024 году составило до 50 миллионов долларов. В 2023 году эта сумма была в десять раз меньше – около 5 миллионов долларов.

Также стоит отметить, что средний размер инвестиций вырос с 500 тысяч долларов до 1 – 3 миллионов долларов.

По результатам исследования, производственные мощности выросли с 300 тысяч единиц дронов на 2023 год до 4 миллионов в 2024 году.

После налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новейшие технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации производителей,

– говорится в публикации.

Также в Минцифры отметили заметный прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы.