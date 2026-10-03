Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что у Украины есть немало приоритетных объектов. Даже предстоящие первые запуски на расстояние около 300 километров способны нанести оккупантам ощутимый ущерб.

Цели для украинской баллистики

Андрющенко подчеркнул, что появление собственной тактической баллистической ракеты существенно расширяет возможности Сил обороны по поражению объектов на территории России. По его словам, у каждого украинца есть свой перечень целей, которые давно должны быть уничтожены.

Я считаю эти разговоры о баллистике болезненными для всех нас. Надеемся, мы узнаем, куда было первое испытание нашего тактического баллистического оружия, непосредственно от россиян,

– сказал Андрющенко.

Он отметил, что баллистическая ракета способна летать на расстояние не менее 300 километров. В частности, руководитель Центра изучения оккупации надеется на удары по аэродрому в Приморско-Ахтарске.

Если это испытание окажется не слишком точным и вместо аэродрома ракета упадет на дома пилотов, бомбивших Мариуполь, я не буду сожалеть и сочту это успешным испытанием. Думаю, еще 300–400 тысяч мариупольцев будут думать точно так же,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Эксперт обратил внимание на то, что эффект неожиданности играет ключевую роль в применении новейшего вооружения. По его словам, во время первых ударов системами HIMARS, ATACMS или Storm Shadow россияне долгое время не могли понять, чем именно по ним нанесли удар.

Он также отметил, что стране приходится исправлять ошибки многих лет независимости в сфере оборонно-промышленного комплекса. Однако создание собственного ракетного вооружения является критически важным шагом для защиты государства и ускорения победы.