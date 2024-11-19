Ради истории и протокола предлагаю пройтись по моментам, которые предшествовали эпизоду с передачей россиянам за газ в 1999 году восьми "Ту-160" (ну и трех "Ту-95МС" и 575 ракет Х-55 "в пакете"). Об этом заявил Иван Киричевский, информирует 24 Канал.

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Почему Украина передала России свою авиацию

В начале 1990-х годов на территории Украины оказалось аж 16 бомбардировщиков "Ту-160", которые сразу перешли в статус "чемодана без ручки". Все потому, что завод-производитель в Казани прямо заявил, что не будет помогать в обслуживании этих самолетов, а значительная часть летного и технического персонала сразу присягнула на верность России.

На этом фоне у руководства нашей страны в 1992 году созрел в целом хороший замысел – обменять стратегические бомбардировщики на все имеющиеся тогда в России аж 36 самолетов "Ан-124". То есть это была хорошая идея, как приумножить национальное богатство ("Авиалинии Антонова" еще с советских времен работали как хозрасчетное предприятие). Другое дело, что этот замысел воплотить таки не удалось.

На таком минорном фоне наши "Ту-160" ориентировочно уже в 1997 – 1998 годах начали идти под нож. Утилизационные работы вела американская корпорация Raytheon под чутким руководством Госдепа США.

Как можно догадаться на этом моменте, в истории о передаче ракет и бомбардировщиков россиянам за газ в 1999 году на самом деле было три стороны – Украина, Россия и США. Вашингтон на фоне "моникагейта" (громкий политический и сексуальный скандал с участием тогдашнего президента США Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински – 24 Канал) почему-то решил, что прекратить утилизацию "Ту-160" и отдать их России – это хорошая идея.

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Но раз на то пошло – американцы почему-то из-за этой истории себе волосы на всех доступных местах не рвут, хотя должны были бы. Потому что так получается, что "легким движением руки" с передачей ракет и бомбардировщиков Россия вернулась в ранг актуальной угрозы для стран Запада.

Как исправить старую ошибку

Меня в этом случае интересуют не ошибки прошлого и персоналии, которые к ним причастны. Меня интересует, как это можно исправить, тем более, что исправление – вполне нам под силу.

Например, есть хорошая история, что Франция до 2000-х годов использовала стратегические бомбардировщики Mirage IV, вполне аналогичные "Ту-22М3". Затем она перешла на более практичное решение и адаптировала носитель ядерного оружия – сверхзвуковую крылатую ракету ASMP-A – под "Рафаль".

Можно считать, что нечто подобное мы теперь имеем в форме "Су-24М" под SCALP и Storm Shadow. Военно-технический прогресс никогда не стоит на месте – нам теперь явно надо брать новую вершину.

Например, успех недавнего удара Израиля по Ирану прямо связан с тем, что ЦАХАЛ использовал именно аэробаллистические ракеты – класс воздушного вооружения, который сейчас есть только у самих израильтян, россиян и китайцев.

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На этом особенно не дает покоя тот факт, что ЦАХАЛ имеет аэробаллистическую ракету Rampage, которая по габаритам вполне подобна нашей "Ольхе" и имеет дальность пуска до 250 километров с F-16 и до 150 километров с "МиГ-29".

Вот когда мы свою "Ольху" или что-то похожее прикрутим на свои F-16, вот тогда можно будет считать, что гештальт закрыт.