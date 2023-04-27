Украина в июле хочет услышать, когда станет членом НАТО, – Шмигаль

Украина хочет узнать сроки вступления в НАТО на саммите в июле в Вильнюсе. Дело в том, что наша армия уже воюет по стандартам НАТО.

Вступление Украины в НАТО только усилит Североатлантический союз. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль. пресс-конференции в Риме, передает 24 Канал.

Кстати говоря Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине, – Шмигаль

Шмигаль отметил, что ожидают от саммита конкретики от партнеров. В частности, о поддержке просят Италию, Испанию и другие.

Надеемся, что получим ответы на вопрос, когда же Украина станет членом НАТО,

– сказал премьер.

Он добавил, что украинская армия уже сражается по стандартам НАТО и использует оружие Альянса.

Кулеба тоже обращался в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает НАТО перестать оправдываться и начать реальный процесс, который завершится присоединением Украины к Альянсу.

За 15 лет Киев получал много аргументов, почему вступление в НАТО "пока не ко времени". Украину как часть безопасности НАТО воспринимают около 68% Евросоюза. Поэтому Кулеба призывает действовать согласно таким убеждениям.

Альянс должен представить реальный график вступления Украины в НАТО уже во время июльского саммита в Вильнюсе. Финляндия и Швеция уже показали, что в Плане действий по членству уже нет нужды.