Вступ України до НАТО лише посилить Альянс. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у Римі, передає 24 Канал.

До речі Системи ППО Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, – Шмигаль

Шмигаль зазначив, що очікують від саміту конкретики від партнерів. Зокрема, про підтримку просять Італію, Іспанію та інших.

Сподіваємося, що отримаємо відповіді на запитання про те, коли ж Україна стане членом НАТО,

– сказав прем'єр.

Він додав, що українська армія вже воює за стандартами НАТО та використовує зброю Альянсу.

Кулеба теж звертався до НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає НАТО перестати виправдовуватись і розпочати реальний процес, який завершиться приєднанням України до Альянсу.

За 15 років Київ отримував багато аргументів, чому вступ до НАТО "поки не на часі". Україну, як частину безпеки НАТО, сприймають близько 68% Євросоюзу. Тому Кулеба закликає діяти відповідно до таких переконань.

Альянс має представити реальний графік вступу України до НАТО вже під час липневого саміту у Вільнюсі. Фінляндія та Швеція вже показали, що в Плані дій щодо членства вже немає потреби.