Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в авторській статті для видання Foreign Affairs. Він підкреслив, що НАТО має “уникнути спокуси” висунення Україні додаткових вимог, які продовжать відтерміновувати її членство.

До теми Три країни НАТО виступили за гарантії безпеки для України ще до членства в Альянсі, – ЗМІ

Кулеба про графік вступу України до НАТО

Кулеба в авторській статті заявив, що потреби у Плані дій щодо членства наразі немає. Ба більше, Фінляндія та Швеція вже продемонстрували, що в подібних програмах вже немає необхідності.

Час внести ясність замість самого лише підтвердження відданості політиці відкритих дверей, яка дозволяє Путіну користуватися невизначеністю. НАТО має уникнути спокуси висунення Україні додаткових вимог, які продовжать відтерміновувати її членство,

– підкреслив міністр.

Кулеба вважає, що Альянс має ухвалити рішення щодо приєднання України на липневому саміті у Вільнюсі. Якщо ж НАТО не презентує графік щодо вступу на ньому, то мало б зобов’язатися зробити це до кінця 2023 року.

Окрім того, міністр в авторській статті заявив, що члени НАТО повинні також вирішити питання гарантій безпеки для України. На думку Кулеби, їх потрібно запропонувати саме зараз, до вступу, аби деякі з них продовжили діяти й після приєднання України до Альянсу.

"Якщо НАТО не зважиться на дії у Вільнюсі, то продовжить нести ганьбу Бухареста. Час діяти", – заявив Кулеба.

Україна багато дає Альянсу

Наша країна може багато отримати від НАТО, але - й багато дає. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна стала щитом для всього східного флангу. Окрім того - може й чогось навчити військовослужбовців Альянсу.

Кулеба у підтвердження наводить декілька доказів. По-перше, воїни ЗСУ на практиці довели ефективність принципу децентралізації за умови, коли йдеться про компактні підрозділи професійних військових і контрактників. Проте це не працює під час повномасштабної війни, “коли до 70 відсотків особового складу підрозділів складають мобілізовані військові”.

По-друге, Україна навчила Альянс цінувати інновації, винахідливості, локальної ініціативи, громадської підтримки та цивільного захисту. Ба більше, на власному досвіді також довела, що, всупереч практикам НАТО, ті самі командири, які тренують підрозділи, мають командувати ними у бойових діях.

Україна стане членом НАТО

Україна має стати членом НАТО і таку думку мають всі країни-члени Альянсу. З такою заявою виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня під час свого офіційного візиту до Києва.

За його словами, нині основна увага зосереджена на тому, щоб президент Росії Володимир Путін не переміг у війні, а щоб Україна перемогла і повернула свої території. Тому що без суверенної незалежної України немає сенсу обговорювати питання членства.

"Ми знаємо, що коли настане кінець війни, ми повинні забезпечити, щоб це не повторилося знову", – сказав Столтенберг перед початком зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині 21 квітня.