Об этом 24 каналу рассказал украинский дипломат Валерий Чалый. По его словам, Украина четко продемонстрировала, что ее путь – в системе коллективной обороны. Ведь самооборона с помощью партнеров не столь эффективна. Ее "цена" – много человеческих жизней. Да и Украина не сможет вечно воевать с Россией в таком формате.

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НАТО – это гарантия безопасности. Тогда Россия нападать не сможет. Это не значит, что мы уже прошли этот путь к вступлению. Еще многое нужно сделать,

– отметил Чалый.

Скорее всего, никакого "ядерного купола" пока не будет

Чалый сомневается, что НАТО сейчас быстро поставит над Украиной "зонтик" и защитит от ядерного шантажа Путина. Однако, по его мнению, в этом случае, вероятно, идет речь об ускоренном вступлении в Альянс сразу после деоккупации всех территорий.

Несмотря на все, не стоит думать, что НАТО готова сразу принять Украину. Очевидно, что несколько стран-членов Альянса вроде Венгрии могут "ставить палки в колеса". Впрочем, нужно активно с этим работать, и тогда политическое решение о вступлении Украина получит.

Как отметил Чалый, Киев чуть ли не впервые получил окно возможностей вступления в НАТО.

"Ни разу за 30 лет не было этого окна возможностей. В России угрожали – как только Украина присоединится к НАТО, то они идут с войной. Теперь все это перевернулось. Россия пошла с войной и угрожает ядерным оружием. Хотя раньше, возможно, определенное окно было в 90-х. Тогда можно было бы разменять членство в НАТО на ядерное оружие. Но политикум был тогда другим", – подчеркнул Чалый.

Заявка на вступление в НАТО – очень своевременное решение – Чалый: смотрите видео

Украина подала заявку на вступление в НАТО