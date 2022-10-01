Про це 24 каналу розповів український дипломат Валерій Чалий. За його словами, Україна чітко продемонструвала, що її шлях – у системі колективної оборони. Бо самооборона з допомогою партнерів не є настільки ефективною. Її "ціна" – багато людських життів. Та й Україна не зможе вічно воювати з Росією у такому форматі.

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НАТО – це гарантія безпеки. Тоді Росія нападати вже не зможе. Це не означає, що ми вже пройшли цей шлях до вступу. Ще багато потрібно зробити,

– зазначив Чалий.

Найімовірніше, ніякого "ядерного купола" поки не буде

Чалий сумнівається, що НАТО зараз швидко поставить над Україною "парасольку" та захистить від ядерного шантажу Путіна. Однак, на його думку, тут, ймовірно, йдеться про пришвидшений вступ до Альянсу одразу після деокупації усіх територій.

Попри все, не варто думати, що НАТО готове одразу прийняти Україну. Очевидно, що кілька країн-членів Альянсу на кшталт Угорщини можуть "ставити палки в колеса". Утім, потрібно активно з цим працювати і тоді політичне рішення про вступ Україна отримає.

Як зазначив Чалий, Київ чи не вперше отримав вікно можливостей для вступу у НАТО.

"Жодного разу за 30 років не було цього вікна можливостей. В Росії погрожували – як тільки України приєднається до НАТО, то вони йдуть війною. Тепер все це перевернулося. Росія пішла війною та погрожує ядерною зброєю. Хоч раніше, можливо, певне вікно було у 90-х. Тоді можна було б розміняти членство в НАТО на ядерну зброю. Але політикум тоді був іншим", – наголосив Чалий.

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Україна подала заявку на вступ в НАТО