Зеленского пригласили на саммит НАТО: политолог видит фактическое участие в Альянсе

Президент Владимир Зеленский получил приглашение на саммит НАТО, что свидетельствует о уже фактическом членстве Украины в альянсе. Юридическая процедура вступления будет закрыта после завершения войны.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, вступление в НАТО будет лучшей гарантией безопасности для Украины, потому что в таком случае Россия уже не нападет.

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Вступление в НАТО уже происходит

Владимир Фесенко убежден, что взаимодействие с НАТО уже достигло такого уровня, что Украина не только юридически, а фактически находится в процессе вступления. Это сопровождается переходом на оружие НАТО, введением стандартов альянса и ведением войны с российскими захватчиками, угрожающими всему западному миру.

В то же время, юридически Украина не в НАТО. Политолог уверен, что Украина завершит процедуру вступления после войны. Он отметил, что Украина может сделать это по ускоренной процедуре, как это сделали Финляндия и Швеция.

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Поможет опыт Финлядии и Швеции

При этом Фесенко подчеркнул, что у этих стран есть определенные проблемы с вступлением. У Финляндии есть проблема с согласованием от Венгрии, а у Швеции с Турцией. Однако, политолог отметил, что если этим странам удастся все согласовать и завершить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, это будет отличным сигналом для Украины.

Они вступают в НАТО без переходного периода, без того, что называется план действий к членству. Ранее мы и Грузия думали именно таким образом, что сначала получим план действий, выполним все переходные процедуры в течение нескольких лет, а затем уже получим статус полноценного члена НАТО,

– сказал Фесенко.

Учитывая прецедент с Финляндией и Швецией, которым не понадобился план действий к членству, Владимир Фесенко считает, что Украине можно скорее после завершения войны стать членом альянса. По мнению политолога, это может произойти в течение 1-2 лет после окончания войны.

"Здесь будут проблемы в зависимости от того, как будет завершена война. Но для нас это будет принципиально важно, поскольку именно это может быть наиболее полноценной гарантией безопасности Украины в послевоенный период и гарантией того, что Россия снова не пойдет на нас войной", – сказал Владимир Фесенко.

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