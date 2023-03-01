Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, вступ в НАТО буде найкращою гарантією безпеки для України, бо в такому випадку Росія вже не нападе.

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Вступ в НАТО вже відбувається

Володимир Фесенко переконаний, що взаємодія з НАТО досягла вже такого рівня, що Україна не тільки юридично, а фактично перебуває в процесі вступу. Це супроводжується переходом на зброю НАТО, запровадженням стандартів Альянсу та веденням війни із російськими загарбниками, які загрожують всьому західному світу.

Водночас юридично Україна не в НАТО. Політолог впевнений, що Україна завершить процедуру вступу після завершення війни. Він відзначив, що Україна може зробити це за пришвидшеною процедурою, як це зробила Фінляндія та Швеція.

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Допоможе досвід Фінлядії та Швеції

При цьому Фесенко наголосив, що у цих країн є певні проблеми зі вступом. Фінляндія має проблему з узгодженням від Угорщини, а Швеція з Туреччиною. Проте, політолог відзначив, що якщо цим країнам вдасться все узгодити та завершити вступ Швеція та Фінляндії до НАТО, це буде чудовим сигналом для України.

Вони вступають в НАТО без перехідного періоду, без того що називається план дій до членства. Раніше ми та Грузія думали саме таким чином, що спочатку отримаємо план дій, виконаємо всі перехідні процедури протягом декількох років, а потім вже отримаємо статус повноцінного члена НАТО,

– сказав Фесенко.

З огляду на прецедент з Фінляндією та Швецією, яким не знадобився план дій до членства, Володимир Фесенко вважає, що Україні якомога швидше після завершення війни стати членом Альянсу. На думку політолога, це може статись протягом 1 – 2 років після завершення війни.

"Тут будуть проблеми в залежності від того, як буде завершена війна. Але для нас це буде принципово важливо, оскільки саме це може бути найбільш повноцінною гарантією безпеки України в післявоєнний період і гарантією того, що Росія знову не піде на нас війною", – сказав Володимир Фесенко.

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