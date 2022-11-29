"Двери – открыты": Столтенберг подчеркнул о будущем членстве Украины в НАТО

Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО – открыты для Украины. Однажды она войдет в Североатлантический союз.

Соответствующее заявление генсек НАТО сделал на бухарестском форуме, организованном Институтом Аспена. Столтенберг подчеркнул, что Путин не может не разрешать суверенным нациям принимать собственные решения.

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Россия не имеет права ветировать вступление той или иной страны в НАТО.

Кроме того, подчеркнули, что члены НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Она будет продолжаться столько, сколько нужно.

Столтенберг о помощи Украине

Во время форума Столтенберг подчеркнул, что "не может быть крепкого мира, если угнетение и самодержавие преобладают над свободой и демократией". Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс продолжит оказывать Украине необходимую поддержку.

Чтобы создать условия для продолжительного мира, мы должны убедиться, что Украина победит как суверенное независимое государство. Мы должны продолжать оказывать военную поддержку Украине,

– подчеркнул генсек НАТО.

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