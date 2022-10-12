Украина в скором времени получит дополнительные MARS II и PzH 2000 от Германии

Германия передаст Украине дополнительные реактивные системы залпового огня Mars II и самоходные артиллерийские системы Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщило федеральное министерство обороны Германии 12 октября. Помощь от Германии должна поступить в ближайшее время.

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Встреча формата "Рамштайн" проходит в особое время: ракетные удары и частичная мобилизация России, псевдореферендумы и контрнаступление Украины. Координируем нашу текущую поддержку. В ближайшие несколько недель Украине передадут дополнительные PzH2000 и MARS II,

– говорится в сообщении.

В сообщении не уточняют сколько именно единиц техники собираются передать.

Что такое Panzerhaubitze 2000 Это САУ с автоматической системой зарядки, управлением огнем и современной навигацией. Самая технологичная в своем классе гаубица совершает три выстрела за 9 секунд. 15 таких установок уже работают по российским оккупантам. Дальность поражения PzH 2000 зависит от типа снаряда и может достигать 67 километров. Гаубица доставляет их точно в цель, по GPS локации.

Нидерланды предоставят ракеты

Кроме того, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен написала в Twitter, что "трусливые нападения России на мирных жителей демонстрируют, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать возможность защищаться, поэтому Нидерланды предоставят ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины".

А вот, что касается MARS II, то они прекрасно подойдут для уничтожения оккупантов, российских штабов, пунктов снабжения, артиллерийских систем, ПВО.

Что надо знать о MARS II Это пусковая установка, смонтированной на гусеничном шасси, система управления огнем и транспортной машины. Артиллерийская часть РСЗО MARS II-2 контейнера по шесть стеклопластиковых направляющих труб, смонтированных в бронированном корпусе.

Больше о характеристиках РСЗО MARS II: смотреть видео

Сегодня Украина также получила от Германии современную систему противовоздушной обороны IRIS-T. Это поможет нашей стране лучше защищать небо.

Украина стала первой страной, которая испытывает IRIS-T в боевых условиях. Всего Украина получит 4 таких системы, две в этом году и две уже в следующем году.