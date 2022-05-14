Украина ведет переговоры относительно эвакуации 60 человек из "Азовстали", – Верещук

Украинские власти пытаются спасти раненых защитников, которые находятся на территории окруженного завода "Азовсталь". Идут переговоры относительно их эвакуации.

Сейчас украинская сторона ведет переговоры с российскими оккупантами об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе. Эту информацию подтвердила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что относительно всех сразу россияне не соглашаются. Соответственно, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", – сообщила Верещук.

По словам министра, переговоры с российской стороной идут тяжело. Украинские военные продолжают удерживать оборону, несмотря на оцепление.