Украина ведет реестр коллаборантов: в ближайшее время его обнародуют

Украинские правоохранители уже сформировали и постоянно дополняют список коллаборантов. Впоследствии его обнародуют, чтобы каждый видел имена предателей отечества.

В список входят многие публичные и очень известные люди. О формировании реестра сообщил 7 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Много удивительных людей"

Пока точную дату публикации списка не объявили. Однако в сообщении отметили, что это произойдет в ближайшее время.

Там будет очень много удивительных людей, до 24 февраля выступавших на всех телеканалах. Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова,

– пообещал Данилов.

Он не раскрыл и количество вероятных коллаборантов. Но добавил, что обнародование нужно, чтобы все видели их фамилии, имена, отчество.

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