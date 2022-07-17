Нечем угрожать: медведев заявил о "судном дне" для Украины в случае возвращения Крыма

россияне решили продолжить запугивать Украину местью за восстановление суверенитета. Правда, подкреплять свои угрозы у них уже нечем.

Заместитель главы российского совета безопасности дмитрий медведев провел встречу с ветеранами Второй мировой войны. Он попытался убедить их в "могуществе" россии и озвучить громкие угрозы Украине.

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Пустые угрозы медведева

Наши героические воины активно работают над тем, чтобы вернуть Украине территориальную целостность. Речь идет и об аннексированном Крыме, в котором оккупанты размещают большое количество своих сил. Как только партнеры предоставят нам оружие для их поражения – оккупантам будет очень тяжело.

Испуганный успехами ВСУ медведев решил заявить, что в случае удара наших героев по Крыму "Украину будет ждать судный день". Каким образом россияне собираются его устроить, он решил не рассказывать, ведь козырей у оккупантов практически не осталось.

Также он уклонился от ответа на сроки так называемой "спецоперации". Он заявил, что такие действия не носят моментального характера, хотя в начале полномасштабного вторжения российская пропаганда заявляла совершенно противоположное.

медведев решил соврать и о полной оккупации Луганщины. Бои продолжаются, потери россиян растут, а наступательные действия захлебываются.

То, что Украина и НАТО не признают Крым российским – это системная угроза. И мы ее снимем, в том числе и путем "демилитаризации" Украины,

– заявил друг путина.

Учитывая, что россияне уже потеряли треть своей армии, то обещания по "демилитаризации" кажутся как минимум смешными.

Реакция Подоляка

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк уже отреагировал на пустые угрозы медведева. россияне способны только на одно – убийство невинных людей.

Портрет современной россии – это дмитрий медведев, который угрожает кому-то "судным днем". "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете дежурного ребенка?

– написал Подоляк в своем твитере.

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