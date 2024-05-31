Украина вернула из российского плена 75 бойцов

Украина 31 мая провела обмен пленными с Россией. Так, из вражеского плена вернулись 75 украинцев, среди которых есть и военные, и гражданские.

Об этом сообщил Владимир Зеленский. Президент Украины поблагодарил всех, кто прилагал максимальные усилия к проведению обмена.

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Из плена вернулись 75 украинцев

В пятницу, 31 мая 2024 года, из российского плена вернулись 75 украинцев. Среди них 71 защитник и 4 гражданских лица.

Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!

– подчеркнул Зеленский.

Как добавил Андрей Ермак, среди освобожденных из плена – рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГПСУ и гражданские. В частности из плена освободили 19 человек, которых захватили оккупанты на острове Змеиный, 10 – защитников Мариуполя и с "Азовстали", а также украинские военные, которые попали в плен на разных направлениях.

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Омбудсман Дмитрий Лубинец добавил, некоторые из пленных не слышали голос родных с начала полномасштабного вторжения.

Далее у возвращенных воинов – теплый ужин, получение чистой одежды, медицинский осмотр, восстановление документов, банковских карточек и реабилитация,

– добавил Лубинец.

Кого удалось вернуть из плена

Из российского плена удалось освободить уже

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что среди 75 освобожденных из плена – 70 мужчин и 5 женщин. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

Так, из плена освободили:

37 представителей Вооруженных Сил Украины, среди которых 13 бойцов Военно-Морских Сил, а также 2 представителя Воздушных Сил,

21 военнослужащий Нацгвардии,

7 пограничников,

6 тероборонцев,

4 гражданских украинки.

Известно, что освобожденные из плена 19 защитников обороняли остров Змеиный, 14 военнослужащих охраняли Чернобыльскую АЭС, 10 военных – защитники Мариуполя.

Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях,

– добавили в Координационном штабе.

К слову, обмен 31 мая 2024 года – 52-й с начала полномасштабного вторжения. В реализации этого обмена помогли Объединенные Арабские Эмираты.