Украина вернула из плена защитника "Азовстали" Дианова – военного с раненой рукой

Среди вернувшихся домой в рамках нового обмена пленными с россией защитников Мариуполя есть и морской пехотинец Михаил Дианов. Ранее его фото из "Азовстали" облетело весь мир.

Об этом вечером 21 сентября сообщили в ряде телеграм-каналов. Затем соответствующую информацию подтвердил тернопольский городской голова.

Хорошие новости Из плена обменяли нескольких защитников "Азовстали": среди них "Пташка" и глава полиции Мариуполя​

Родные ждут Михаила дома

Местному изданию "20 минут" удалось выйти на связь с мужем сестры военного – тот уже успел созвониться с Михаилом. "Да, их действительно обменяли. Михаил уже на мирной территории, но куда их везут – пока неизвестно", – отметил Юрий Лаврушко. По его словам, у Дианова – проблемы с рукой. Не хватает 3-4 сантиметров кости, она не срослась.

Что известно о Дианове

Михаил – старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Мужчина – родом из Тернополя, ему 42 года. Известным он стал после публикаций фотографий Дмитрия "Ореста" Казацкого – он показал мировые будни "Азовстали". В частности – фотография с Диановым и металлической конструкцией на его руке.

Родные Дианова в последний раз общались с ним еще 18 апреля. Они узнали о ранениях Михаила – пулевые в обеих ногах и раздробленную кость правой руки. Мама военного, ожидая сына из плена, принялась собирать деньги на его лечение. Для этого женщина продавала собственноручно сплетенные игрушки.

Кто еще вернулся из плена 21 сентября

Официальной информации о количестве защитников, которых удалось обменять, пока нет. Впрочем, уже известны несколько имен освобожденных военных.

Среди них – глава мариупольской патрульной полиции Михаил Вершинин и его коллега-правоохранитель Святослав Ермолов.

и его коллега-правоохранитель Святослав Ермолов. Домой вернулась и Екатерина Полищук с псевдонимом "Пташка" – "голос" Азовстали. Следует заметить, что российские пропагандисты накануне показали с ней интервью. Несокрушимая девушка держалась мужественно и говорила по-украински.

– "голос" Азовстали. Следует заметить, что российские пропагандисты накануне показали с ней интервью. Несокрушимая девушка держалась мужественно и говорила по-украински. Это не укладывается в голове, но россияне в течение нескольких месяцев удерживали в плену и беременную Марьяну Мамонову. Женщина, которой скоро рожать, теперь находится в безопасности.

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