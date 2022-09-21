Украина вернула из плена защитника "Азовстали" Дианова – военного с раненой рукой
Источник:Сергей Надал
Среди вернувшихся домой в рамках нового обмена пленными с россией защитников Мариуполя есть и морской пехотинец Михаил Дианов. Ранее его фото из "Азовстали" облетело весь мир.
Об этом вечером 21 сентября сообщили в ряде телеграм-каналов. Затем соответствующую информацию подтвердил тернопольский городской голова.
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Родные ждут Михаила дома
Местному изданию "20 минут" удалось выйти на связь с мужем сестры военного – тот уже успел созвониться с Михаилом. "Да, их действительно обменяли. Михаил уже на мирной территории, но куда их везут – пока неизвестно", – отметил Юрий Лаврушко. По его словам, у Дианова – проблемы с рукой. Не хватает 3-4 сантиметров кости, она не срослась.
Что известно о Дианове
Михаил – старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Мужчина – родом из Тернополя, ему 42 года. Известным он стал после публикаций фотографий Дмитрия "Ореста" Казацкого – он показал мировые будни "Азовстали". В частности – фотография с Диановым и металлической конструкцией на его руке.
Родные Дианова в последний раз общались с ним еще 18 апреля. Они узнали о ранениях Михаила – пулевые в обеих ногах и раздробленную кость правой руки. Мама военного, ожидая сына из плена, принялась собирать деньги на его лечение. Для этого женщина продавала собственноручно сплетенные игрушки.
Кто еще вернулся из плена 21 сентября
- Официальной информации о количестве защитников, которых удалось обменять, пока нет. Впрочем, уже известны несколько имен освобожденных военных.
- Среди них – глава мариупольской патрульной полиции Михаил Вершинин и его коллега-правоохранитель Святослав Ермолов.
- Домой вернулась и Екатерина Полищук с псевдонимом "Пташка" – "голос" Азовстали. Следует заметить, что российские пропагандисты накануне показали с ней интервью. Несокрушимая девушка держалась мужественно и говорила по-украински.
- Это не укладывается в голове, но россияне в течение нескольких месяцев удерживали в плену и беременную Марьяну Мамонову. Женщина, которой скоро рожать, теперь находится в безопасности.
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