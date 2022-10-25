Украина вернула тела еще 25 своих героев

Нашему государству удалось договориться о передаче тел погибших защитников. Сразу 25 павших защитников вернули домой 25 октября.

Так, 25 октября провели операцию по передаче тел погибших воинов. Об этом заявили в Министерстве реинтеграции. Впрочем, имена павших героев пока не разглашают.

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Что известно о возвращении погибших украинских героев

Операцию проводили при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины. Чиновники отметили, что обмен телами провели в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Ранее удалось вернуть часть защитников "Азовстали". Отдельно:

11 октября в Минреинтеграции сообщили о возвращении 62 тел военных. Среди них и погибшие во время российского теракта в бывшей колонии Еленовке Донецкой области.

Переговоры были сложными. Олег Котенко подчеркнул, что вернули домой тех, кто находился в самом аду и защищал Украину.

Павших героев доставили в один из моргов Киева.

В патронатной службе полка Пропопенко сообщили, что большинство тел именно из Еленовки. Они обуглены.

Специалисты провели фотофиксацию татуировок, личных вещей и документов. Далее тела погибших военных отправили на экспертизы. В частности, чтобы сделать тест ДНК.

Также удалось вернуть тело погибшего израильтянина Дмитрия Фиалки. Ранее он был футбольным тренером для детей во львовском клубе "Динамо". В начале полномасштабной войны Фиалка пошел на фронт защищать Украину от российского нашествия. К сожалению, герой погиб от вражеской пули в начале сентября.

приносит искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

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Стоит увидеть – Как вернули тела погибших защитников Украины: смотрите видео