Украина вернула тела еще 25 своих героев
25 октября 2022 , 11:54Читати новину українською
Источник:Минреинтеграции
Нашему государству удалось договориться о передаче тел погибших защитников. Сразу 25 павших защитников вернули домой 25 октября.
Так, 25 октября провели операцию по передаче тел погибших воинов. Об этом заявили в Министерстве реинтеграции. Впрочем, имена павших героев пока не разглашают.
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Что известно о возвращении погибших украинских героев
Операцию проводили при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины. Чиновники отметили, что обмен телами провели в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Ранее удалось вернуть часть защитников "Азовстали". Отдельно:
- 11 октября в Минреинтеграции сообщили о возвращении 62 тел военных. Среди них и погибшие во время российского теракта в бывшей колонии Еленовке Донецкой области.
- Переговоры были сложными. Олег Котенко подчеркнул, что вернули домой тех, кто находился в самом аду и защищал Украину.
- Павших героев доставили в один из моргов Киева.
- В патронатной службе полка Пропопенко сообщили, что большинство тел именно из Еленовки. Они обуглены.
- Специалисты провели фотофиксацию татуировок, личных вещей и документов. Далее тела погибших военных отправили на экспертизы. В частности, чтобы сделать тест ДНК.
- Также удалось вернуть тело погибшего израильтянина Дмитрия Фиалки. Ранее он был футбольным тренером для детей во львовском клубе "Динамо". В начале полномасштабной войны Фиалка пошел на фронт защищать Украину от российского нашествия. К сожалению, герой погиб от вражеской пули в начале сентября.
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Стоит увидеть – Как вернули тела погибших защитников Украины: смотрите видео