Украина видит территорию России на 400 километров вглубь, – Данилов
19 декабря 2021 , 04:00Читати новину українською
Источник:Apostrophe
СНБО Украины следит за ситуацией на границе. И наблюдает за всем, что происходит на территории России вглубь на 400 километров.
Об этом рассказал журналистам 18 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "У нас все под контролем", – заверил он.
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"У нас все под контролем"
Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на сегодня Совет нацбезопасности:
- Не видит угрозы на границе.
- Но, конечно, не исключает, что она может появиться в любой момент.
Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 километров до нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем,
– заявил Данилов.
Обратите внимание:
- В США утверждают, что Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.
- В то же время говорят, что Владимир Путин еще не принял решение о вторжении в Украину.
- Тем временем Украина попросила у США новое вооружение для защиты от России.
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