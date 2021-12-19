Украина видит территорию России на 400 километров вглубь, – Данилов

СНБО Украины следит за ситуацией на границе. И наблюдает за всем, что происходит на территории России вглубь на 400 километров.

Об этом рассказал журналистам 18 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "У нас все под контролем", – заверил он.

Стоит знать В СНБО заявили, что они готовы к компромиссу по Донбассу, но им "есть предел"

"У нас все под контролем"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на сегодня Совет нацбезопасности:

Не видит угрозы на границе.

Но, конечно, не исключает, что она может появиться в любой момент.

СНБО пристально следит за всем, что происходит на украинских границах и на территории России, которая источником опасности для Украины и является.

Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 километров до нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем,

– заявил Данилов.

Обратите внимание:

В США утверждают, что Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.

В то же время говорят, что Владимир Путин еще не принял решение о вторжении в Украину.

Тем временем Украина попросила у США новое вооружение для защиты от России.

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