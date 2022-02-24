Прошу постпреда России подтвердить, что их войска не бомбят украинские города, – Украина в ООН
24 февраля 2022 , 05:49Читати новину українською
Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в ночь на 24 февраля срочно выступил в ООН. Произошло это после циничного указа Владимира Путина о специальной военной операции на Донбассе.
Постпред Украины при ООН призвал Совет Безопасности сделать все, чтобы остановить войну.
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