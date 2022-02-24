Постпред України при ООН закликав Раду безпеки зробити все, щоби зупинити війну.
Важливо Напад Росії на Україну: як пройде призов в особливий період
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Постійний представник України в Організації Об'єднаних націй Сергій Кислиця у ніч проти 24 лютого терміново виступив в ООН. Сталося це після цинічного указу Володимира Путіна про спеціальну військову операцію на Донбасі.
Постпред України при ООН закликав Раду безпеки зробити все, щоби зупинити війну.
Важливо Напад Росії на Україну: як пройде призов в особливий період
Новина доповнюється...