Украина войдет в Евросоюз в 2030 году, – госпожа посол ЕС Матернова

Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Украина войдет в Евросоюз в 2030 году. По ее словам, это произойдет после победы нашей страны в войне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Отмечается, что свое заявление госпожа посол ЕС сделала на мероприятии "Украина 2050. Диалоги о будущем".

Читайте также Переговоры о вступлении Украины в ЕС возможны в 2025 году, – новый отчет Еврокомиссии

Когда Украина может стать членом ЕС

У Катарины Матерновой спросили о перспективах вступления Украины в Европейский Союз. В ответ госпожа посол ЕС сказала, что это произойдет, когда Украина выиграет войну.

Мой прогноз не изменился – до конца десятилетия. Это предположение, которое сделал председатель Европейского Совета Шарль Мишель, поэтому я даже имею "прикрытие" для этой оценки,

– ответила Матернова.