Украина войдет в Евросоюз в 2030 году, – госпожа посол ЕС Матернова
Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Украина войдет в Евросоюз в 2030 году. По ее словам, это произойдет после победы нашей страны в войне.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Отмечается, что свое заявление госпожа посол ЕС сделала на мероприятии "Украина 2050. Диалоги о будущем".
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Когда Украина может стать членом ЕС
У Катарины Матерновой спросили о перспективах вступления Украины в Европейский Союз. В ответ госпожа посол ЕС сказала, что это произойдет, когда Украина выиграет войну.
Мой прогноз не изменился – до конца десятилетия. Это предположение, которое сделал председатель Европейского Совета Шарль Мишель, поэтому я даже имею "прикрытие" для этой оценки,
– ответила Матернова.