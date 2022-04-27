Украина возбудила дело по факту разгона оккупантами мирного митинга в Херсоне

Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого разгона оккупантами мирного митинга в Херсоне. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, 27 апреля российские военные применили против мирных демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Это произошло во время проукраинского митинга на площади Свободы, в центре временно оккупированного города.

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Досудебное расследование

По предварительным данным, в результате жестокого разгона россиянами украинцев, вышедших на мирный митинг против оккупации в Херсоне, пострадали 4 гражданских лица.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что использование оккупантами светошумовых гранат и слезоточивого газа представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, четко запрещающим нападения на гражданских жителей и гражданские объекты.

Отмечается, что Херсонская областная прокуратура принимает все возможные меры для установления обстоятельств происшествия и причастных к разгону мирных жителей лиц.

Оккупанты жестоко разогнали мирный митинг в Херсоне: что известно

27 апреля мирные жители Херсона вышли на митинг против оккупации.

Они выкрикивали лозунг "Херсон – это Украина", после чего оккупанты начали разгонять демонстрантов силой.

Россияне применили против мирных жителей слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Местный врач рассказала, что в результате действий оккупантов 50-летний мужчина получил открытый перелом костей левой голени, а 71-летняя женщина получила ожоги грудной клетки и спины.

Ранее в Генштабе ВСУ отмечали, что российские оккупанты намерены провести так называемый "референдум" в Херсоне 27 апреля или 1 мая.

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