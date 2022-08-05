Кубраков озвучил амбициозную цель Украины по экспорту зерна
Источник:фейсбук Александра Кубракова
В Мининфраструктуре надеются, что гарантии безопасности партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше. Таким образом, экспорт продовольствия станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка.
Утром 5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, отправились три балкера NAVI STAR, ROJEN и POLARNET.
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Возобновлено судоходство из порта "Черноморск"
На борту этих балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы. Суда направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию. Также караваны возобновили "судоходство" из порта Черноморск.
Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка,
– написал Кубраков.
Украина хочет обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. При этом в Мининфраструктуры стремятся, чтобы порты работали в обе стороны. Ведь уже поступают заявки судовладельцев, готовых заходить в порты для загрузки.Важно! Цель Украины – 3 миллиона тонн экспорта агропродукции и больше ежемесячно. Речь идет о портах Одессы, Черноморска и Южного.
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Украина должна вывезти 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая
Украина должна быстро вывезти 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая. После этого с украинских портов может начать экспорт нового зерна.
Первые караваны с украинским зерном / Видео Александра Кубракова:
Из Украины заработали "зерновые коридоры": коротко
- Судно RAZONI с 26 тысячами тонн кукурузы успешно прошло проверку в Стамбуле. Место назначения судна – Ливан.
- Несмотря на то, что "зерновой коридор" заработал, президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут сорвать экспорт.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина отдана борьбе за глобальную мировую продовольственную безопасность.
Смотрите в видео – детали о так называемом "зерновом соглашении":