Украина впервые использовала британскую Starstreak: вертолет оккупантов развалился на 2 части
2 апреля 2022 , 13:36Читати новину українською
Источник:The Times
Наши воины впервые применили самый современный портативный ракетный комплекс Starstreak. Его производят в Великобритании.
Вероятно, что они впервые сбили вражеский российский вертолет из Starstreak. Этот снаряд является высокоскоростным.
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На видео работы наших ВСУ видно, что Starstreak поражает цели тремя кинетическими дротиками. Тогда разбивает Ми-28Н на две части над восточной частью Луганской области.
Вольфрамовые дротики отрезают хвост российскому вертолету.
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В Минобороны Великобритании говорят, что зенитную систему используют в Украине почти неделю.
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