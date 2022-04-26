Украина вправе атаковать цели на территории России, в том числе нашим оружием, – Великобритания

Одним из крупнейших партнеров Украины в войне против России стала Великобритания. Эта страна поставляет нам оружие. И не видит проблем в том, если это оружие будет использовано для атаки на территорию России.

У Украины есть право определять цели на территории России, по которым может нанести удар. И использовать для этого оружие, которое ей предоставила Великобритания. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

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Во время войны Украина может нанести удар в глубину своего противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов. Вполне легитимным является нацеливание Украины вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если ее не нарушить, будет непосредственно способствовать смерти и бойне на украинской земле", – отметил Джеймс Хиппи.

Британский министр не видит ничего незаконного в том, что Украина для таких атак будет использовать вооружение, предоставленное Великобританией.

В качестве примера он привел тот факт, что многие страны импортируют вооружение. Но когда его используют против другой страны, то обвиняют в этом того, кто использовал, а не страну, откуда вооружение было экспортировано.

Стоит отметить, что Украина не подтверждает ни одной атаки на объекты инфраструктуры на территории России во время этой войны. Кроме того, наши защитники опровергают обстрелы пограничных российских сел, заявляя, что это провокация со стороны врага.