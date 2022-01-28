Украина временно отсоединится от энергосистем России и Беларуси, – Шмыгаль
Источник:24 канал
Денис Шмигаль сообщил, что в феврале Украина временно отсоединится от энергосистем России и Беларуси. Это сделают, чтобы провести тестирование работы в изолированном режиме.
Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что сейчас идет активная работа над интеграцией энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E. Это – так называемый энергетический безвиз.
Заметьте Тарифы на газ в феврале 2022 года: какая цена у разных поставщиков
Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме,
– заявил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что Украина придерживается взятых на себя обязательств полной интеграции. Она приведет к реальной энергонезависимости и возможности отделиться от энергосистем России и Беларуси.
Как следствие, это позволит уменьшить влияние России на энергетику и безопасность Украины и в целом Европы.
Шмыгаль об отопительном сезоне
- Шмыгаль также отметил, что Украина переживет отопительный сезон без проблем. Даже сильные морозы не смогут помешать этому. Правительство имеет план на случай остановки транзита газа.
- Ситуация остается достаточно напряженной. В то же время ресурсов точно хватит.
- Шмыгаль признался, что "у нас есть план "Б". Власти имеют подтвержденные данные относительно украинской добычи газа. Кроме того, продолжаются переговоры с партнерами по альтернативным импортным поставкам газа.