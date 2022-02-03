Украина всегда будет помнить, – Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины

Владимир Зеленский поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана за поддержку Украины. Случилось это по итогам встречи глав Украины и Турции.

На совместной пресс-конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что рад приветствовать турецкую делегацию в Украине в такой важный день – годовщину установления дипломатических отношений с Турцией, сообщает 24 канал.

Важно Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле

Украинский лидер поприветствовал подписание соглашения о свободной торговле, назвав его знаковым событием. Президент объяснил, что это соглашение предусматривает ряд преимуществ для обеих стран, в том числе это новые.

возможности бизнеса,

рынки и достижения,

доходы, рабочие места, инвестиции.

Президент Украины поблагодарил Реджепа Эрдогана за участие страны в Крымской платформе.

Я благодарен господину президенту за твердую и последовательную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, за активное участие Турции в Крымской платформе для освобождения Крыма и защиты прав крымчан,

– сказал украинский лидер.

Также Зеленский поблагодарил за:

поддержку крымских татар,

строительство жилья для переселенцев из Крыма.

Вопрос безопасности

Также 3 февраля Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместного производства беспилотных летательных аппаратов.

Особое внимание мы сегодня уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями,

– рассказал Зеленский.

Он добавил, что подписанное соглашение расширит производство беспилотных летательных аппаратов.

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По словам Зеленского, визит Эрдогана в Украину является показателем того, кто друг для Украины, и кто готов всегда помочь.

Украина всегда будет это помнить. И тоже готова прийти на помощь. Я искренне верю, что нашу дружбу будут укреплять не общие угрозы, а общие победы,

– подытожил президент Украины.

Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В Киеве президента Турции встретил Владимир Зеленский. Главы государств вышли на крыльцо Мариинского дворца, где раздались гимны обеих стран. После этого политики осмотрели строй почетного караула и поприветствовали делегации.