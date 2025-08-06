Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя министра культуры Андрея Наджоса для "Укринформа".

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Как происходят эксгумационные работы?

Андрей Наджос рассказал, что в декабре прошлого года Украина и Польша обменялись списками возможных мест для эксгумационных работ: Польша передала 13 локаций, а Украина – 4.

Сейчас работы продолжаются на Збоищах во Львове. Там эксгумируют останки польских военнослужащих, погибших в 1939 году.

В то же время украинская сторона готовится к таким работам на территории Польши – в поселке Юречкова.

Планируем провести подготовительный выезд туда в середине августа, а в сентябре – начать раскопки. Хотим успеть до начала сезона дождей,

– пояснил заместитель министра культуры.

Наджос добавил, что в Польше общество по разным причинам "острее реагирует" на вопрос эксгумаций. По его словам, Украина понимает эмоции польской стороны, поэтому совместные поисковые работы становятся важным инструментом снижения политического напряжения.

К слову, в июле этого года новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой начать масштабные работы по эксгумации жертв Волынской трагедии. По его словам, поляки "не готовы мириться с тем, что им отказывают в праве хоронить жертв геноцида"