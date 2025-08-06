Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника міністра культури Андрія Наджоса для "Укрінформу".

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Як відбуваються ексгумаційні роботи?

Андрій Наджос розповів, що в грудні минулого року Україна та Польща обмінялися списками можливих місць для ексгумаційних робіт: Польща передала 13 локацій, а Україна – 4.

Наразі роботи тривають на Збоїщах у Львові. Там ексгумують останки польських військовослужбовців, загиблих у 1939 році.

Водночас українська сторона готується до таких робіт на території Польщі – в селищі Юречкова.

Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні – розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів,

– пояснив заступник міністра культури.

Наджос додав, що у Польщі суспільство через різні причини "гостріше реагує" на питання ексгумацій. За його словами, Україна розуміє емоції польської сторони, тому спільні пошукові роботи стають важливим інструментом зниження політичної напруги.

До слова, в липні цього року новообраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до Володимира Зеленського з проханням розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії. За його словами, поляки "не готові миритися з тим, що їм відмовляють у праві ховати жертв геноциду"