Ошибка или проплаченая Кремлем идея, – Кулеба о блокировании переговоров о вступлении в ЕС

В Европейском Союзе удивлены способностью Украины быстро выполнять рекомендации от Еврокомиссии. Впрочем, решение об открытии переговоров еще не принято.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала. Он отметил, что борьба в ЕС по открытию переговоров о вступлении Украины еще будет продолжаться.

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Кулеба рассказал о прениях по открытию переговоров

Кулеба заявил, что увидел среди государств-членов ЕС беспрецедентный уровень поддержки открытия переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

Министры отмечают, что это решение следует принять ради самого ЕС, однако решение будет за европейскими лидерами. Глава МИД Украины говорит, что проукраинские политики имеют "боевое настроение".

"Именно решение еще не принято, и борьба будет продолжаться не только в ближайшие дни, но и во время самого заседания Европейского совета. Это для всех уже очевидно. Все впечатлены тем, что мы за месяц выполнили рекомендации, по сути, продемонстрировали свою способность это делать", – сказал Кулеба.

Украинский министр уверен, что решение об открытии переговоров все равно будет принято – вопрос только во времени. По его словам, Украина будет членом ЕС, и самую высокую цену за это платит украинский народ.

По результатам заседания Кулеба заявил, что у него был откровенный разговор с европейскими министрами. Он объяснил последствия в случае принятия решения не в пользу Украины. По словам Кулебы, прекращение помощи для Украины не будет означать завершение войны.

Это совершенно помешанная или проплаченная самим Кремлем идея,

– отметил он.

Министр высказался о 5 миллиардах и обязательствах ЕС для Украины

Комментируя выделение пяти миллиардов в рамках Европейского фонда мира, Кулеба отметил, что это открытый вопрос, а решение "подвешено в воздухе".

"Если финансовые вопросы, условно говоря, будут заблокированы, то есть другие пути решения этих вопросов. Но относительно открытия переговоров о членстве нет другого решения, кроме достижения консенсуса", – сказал Кулеба.

Параллельно с этим министры обсуждают обязательства безопасности со стороны ЕС для Украины. Кулеба прокомментировал, что переговоры по содержанию соглашения "двигаются в правильном направлении", а возражений со стороны государств-членов нет.