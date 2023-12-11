Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу. Він зазначив, що боротьба у ЄС щодо відкриття переговорів про вступ України ще триватиме.

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Кулеба розповів про дебати щодо відкриття переговорів

Кулеба заявив, що побачив серед держав-членів ЄС безпрецедентний рівень підтримки відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі.

Міністри наголошують, що це рішення потрібно ухвалити заради самого ЄС, однак рішення буде за європейськими лідерами. Очільник МЗС України каже, що проукраїнські політики мають “бойовий настрій”.

"Саме рішення ще не ухвалене, і боротьба триватиме не лише найближчими днями, але і під час самого засідання Європейської ради. Це для всіх вже очевидно. Всі вражені тим, що ми за місяць виконали рекомендації, по суті, продемонстрували свою здатність це робити", – сказав Кулеба.

Український міністр впевнений, що рішення про відкриття переговорів все одно ухвалять – питання лише в часі. За його словами, Україна буде членом ЄС і найвищу ціну за це платить український народ.

За результатами засідання Кулеба заявив, що мав відверту розмову з європейськими міністрами. Він пояснив наслідки в разі ухвалення рішення не на користь України. За словами Кулеби, припинення допомоги для України не означатиме завершення війни.

Це абсолютно схиблена або проплачена самим Кремлем ідея,

– зазначив він.

Міністр висловився про 5 мільярдів і зобов'язання ЄС для України

Коментуючи виділення п'яти мільярдів в рамках Європейського фонду миру, Кулеба зазначив, що це відкрите питання, а рішення "підвішене в повітрі".

"Якщо фінансові питання, умовно кажучи, будуть заблоковані, то є інші шляхи розв'язання цих питань. Але щодо питання відкриття переговорів про членство немає іншого рішення, окрім досягнення консенсусу", – сказав Кулеба.

Паралельно з цим міністри обговорюють безпекові зобов'язання з боку ЄС для України. Кулеба прокоментував, що переговори щодо змісту угоди "рухаються в правильному напрямку", а заперечень з боку держав-членів немає.