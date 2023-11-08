Переговоры о вступлении в ЕС официально начаты: к чему готовиться Украине

В Еврокомиссии считают, что Украина полностью выполнит три из семи оставшихся незавершенными рекомендаций до марта 2024 года. Кроме того, в Брюсселе постараются провести скрининг украинского законодательства за шесть месяцев, хотя обычно такой процесс занимает около двух лет. Об этом сообщает корреспондентка 24 канала со ссылкой на чиновника ЕС.

Согласно годовому отчету Еврокомиссии, Украина выполнила 90% реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении. И хотя Киев полностью реализовал всего четыре рекомендации, в Брюсселе говорят об "огромном прогрессе".

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Украина не только достигла более 90% по семи шагам, сопровождавшим рекомендации того времени, но и достигла прогресса в других реформах, которые являются решающими для оценки их статуса,

– сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Впрочем, воплотить недоработанные реформы придется. В частности, по данным чиновника ЕС, Украина должна расширить состав НАБУ до тысячи человек, продолжить борьбу с коррупцией, снизить влияние олигархов на законодательные органы и имплементировать реформы в отношении нацменьшинств. Относительно расширения прав национальных меньшинств, собеседник отметил, что Украина приняла много мер.

"Фактически мы считаем, что этот шаг в значительной степени уже сделан", – сказал он.

Высокопоставленный чиновник добавил, что Еврокомиссия не будет обращать внимания на соблюдение прав российского нацменьшинства и использование русского языка в Украине во время своей следующей оценки.

Еврокомиссия даст следующую оценку странам – кандидатам уже следующего марта. В Брюсселе верят, что до этого времени Киев сможет произвести необходимые изменения. Европейский чиновник заверил, что проведение реформ для Украины и Молдовы является времязатратным процессом.

"Мы уверены, что Украина должна соответствовать этим критериям. (...) И для Украины, и для Молдовы установленные в прошлом году семь и девять шагов чрезвычайно сложны. Физически это не так просто все сделать за год. Мы уверены, что они смогут провести реформы до марта", – сказал собеседник.

Новая оценка Еврокомиссии будет представлена 24 марта. После этого исполнительный орган ЕС может порекомендовать Европейскому совету принять переговорные рамки. Это подразумевает принятие документа, в котором будет заложена основа и содержание для переговоров о вступлении. В Брюсселе говорят, что подготовка к вступлению начнется сразу после принятия решения Европейским советом.

"Фактически, если решение будет принято 15 декабря на Европейском Совете, то вечером того же дня я отправлю свою команду в Киев, и мы проведем встречи с представителями Украины. Мы не должны терять время", – сказал чиновник ЕС.

Следующим шагом после открытия переговоров станет скрининг украинского законодательства. Европейцы будут сверять, насколько Украина приблизилась к законодательству ЕС. Обычно этот процесс занимает примерно два года, впрочем, в Брюсселе рассматривают возможность уменьшить этот срок до шести месяцев специально для Украины.