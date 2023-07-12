Это не последний саммит, потому украинские представители четко идут к цели. Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире 24 Канала заявил, что цифру 33 среди членов НАТО должна четко закрепить Украина.

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Когда Путин начал полномасштабную войну, он готовился к противостоянию с 30 странами-членами НАТО. Сейчас ситуация поменялась. Эта цифра будет расти снова и снова – следующей среди членов будет Украина.

После нашей борьбы фактически прибавилось еще 2 (члена НАТО, – 24 Канал). И обязательно появится еще 1. Цифра 33 будет закреплена за нами. Мы докажем всему миру, что должны там быть,

– подытожил Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что Украине осталось недолго ждать.

Первые победы Украины в НАТО

Украина не стоит на месте в вопросе вступления в НАТО, как это может показаться. Мы уже преодолели первую ступень – о членстве будут говорить без ПДЧ. Такое решение озвучил сам генсек Йенс Столтенберг. Это значительно упростило ситуацию.

"Остается выполнить домашние задания, перейти на определенные нормы и стандарты и будем в сообществе стран, которые будут гордиться новым участником", – подчеркнул Данилов.

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Заявление президента Чехии

Алексей Данилов также прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о ВСУ. Тот утверждал, что украинское войско будет иметь "окно возможностей" только до конца 2023 года. Якобы от переговоров с Россией никуда не убежать.

Мы будем бороться за свою свободу столько, сколько потребуется. Мы сдаваться не собираемся. Есть большая проблема у людей с образованием, которое они получили на Западе,

– сказал секретарь СНБО.

Также он связал такое мнение Павела с неправильным видением.

Борьба с коррупцией: решение

Данилов затронул и тему коррупции в Украине, ведь она напрямую интересует наших международных партнеров. Эта борьба, по мнению секретаря СНБО, должна быть двусторонним процессом с максимальным содействием со стороны западных стран.

"Мы вместе должны справиться с коррупцией, чтобы наши партнеры перестали упрекать Украину в этой проблеме", – отметил Данилов.

Он уверен, что в будущем Украина очистится от коррупционеров.

Угрозы Путина

Владимир Путин грозится сорвать "зерновое соглашение". Россия уже не раз этим пугала мир. Однако все стало на места после общения с представителями некоторых стран, ведь зерно – это вопрос мира.

"Если мы не будем кормить мир, то те голодные люди, которые останутся из-за действий России без еды, будут иметь большую проблему не только на территории своей страны, а будут доставлять хлопоты другим странам. Поэтому это будет совместная работа", – сказал секретарь СНБО.

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