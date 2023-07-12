Це не останній саміт, тому українські представники чітко йдуть до мети. Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі 24 Каналу заявив, що цифру 33 серед членів НАТО має чітко закріпити Україна.

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Коли Путін почав повномасштабну війну, він готувався до протистояння з 30 країнами-членами НАТО. Зараз ситуація змінилась. Ця цифра зростатиме знову й знову – наступною серед членів буде Україна.

Після нашої боротьби фактично додалося ще 2 (члени НАТО, – 24 Канал). І обов'язково з'явиться ще 1. Цифра 33 буде закріплена за нами. Ми доведемо усьому світу, що маємо там бути,

– підсумував Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що Україні залишилось чекати недовго.

Перші перемоги України в НАТО

Україна не стоїться на місці у питанні вступу у НАТО, як це може здатись. Ми вже подолали перший ступінь – про членство говоритимуть без ПДЧ. Таке рішення виголосив сам генсек Єнс Столтенберг. Це значно спростило ситуацію.

"Залишається виконати домашні завдання, перейти на певні норми та стандарти і будемо в спільноті країн, які пишатимуться новим учасником", – наголосив Данілов.

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Заява президента Чехії

Олексій Данілов також прокоментував заяву президента Чехії Петра Павела щодо ЗСУ. Той стверджував, що українське військо матиме "вікно можливостей" лише до кінця 2023 року. Мовляв, від переговорів з Росією нікуди не втекти.

Ми будемо боротися за свою свободу стільки, скільки буде потрібно. Ми здаватися не збираємось. Є велика проблема у людей з освітою, яку вони здобули на Заході,

– сказав секретар РНБО.

Також він пов'язав таку думку Павела з неправильним баченням.

Боротьба з корупцією: рішення

Данілов зачепив і тему корупції в Україні, адже вона безпосередньо цікавить наших міжнародних партнерів. Ця боротьба, як вважає секретар РНБО, має бути двостороннім процесом із максимальним сприянням з боку західних країн.

"Ми разом маємо впоратись із корупцією, щоб наші партнери перестали дорікати Україні цією проблемою", – зауважив Данілов.

Він впевнений, що у майбутньому Україна очиститься від корупціонерів.

Погрози Путіна

Владімір Путін погрожує зірвати "зернову угоду". Росія вже неодноразово цим лякала світ. Однак все стало на місця після спілкування із представниками певних країн, адже зерно – це питання світу.

"Якщо ми не будемо годувати світ, то ті голодні люди, які лишаться через дії Росії без їжі, матимуть велику проблему не лише на території своєї країни, а завдаватимуть клопотів іншим країнам. Тому це буде спільна робота", – сказав секретар РНБО.

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