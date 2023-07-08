Португалия также подписала декларацию о членстве Украины в НАТО: кто еще этого не сделал

8 июля 2023, 16:38
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Источник:

Офис Президента

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе все больше членов Альянса выражают поддержку членства Украины. В частности, сейчас это сделала и Португалия.

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Португалии Антониу Кошта и президент Владимир Зеленский заключили совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО. Таким образом, соответствующую декларацию поддержали уже 23 государства.

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Португалия поддерживает Украину

В совместной декларации говорится, что Португалия будет продолжать поддерживать Украину на пути интеграции в Евросоюз и НАТО.

Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся условия. Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года,
– говорится в декларации.

Кто уже поддержал вступление Украины в НАТО

Кроме Португалии, декларацию о членстве Украины в Альянсе подписали еще 21 страна-член НАТО и Швеция, которая, вероятно, станет следующим членом НАТО, поскольку ей осталось получить согласование Турции и Венгрии.

Перспективу нашего членства в НАТО уже документально поддержали следующие члены Альянса:

  • Словакия;
  • Польша;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Эстония;
  • Финляндия;
  • Норвегия;
  • Исландия;
  • Канада;
  • Дания;
  • Германия;
  • Чехия;
  • Румыния;
  • Черногория;
  • Словения;
  • Италия;
  • Нидерланды;
  • Бельгия;
  • Франция;
  • Испания;
  • Болгария.

Кроме того, 7 июля во время встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган открыто поддержал вступление Украины в Альянс, заявив, что наше государство заслуживает этого. Правда, декларацию во время встречи не подписали.

Кто еще не подписал право на поддержку Украины в НАТО

Среди членов НАТО еще 9 стран не подписали декларацию о поддержке членства Украины в Альянсе. Кроме Турции речь идет о:

  • Албании;
  • Греции;
  • Люксембурге;
  • США;
  • Великобритании;
  • Северной Македонии;
  • Хорватии;
  • Венгрии.
Автор: Іван Магуряк