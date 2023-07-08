Португалия также подписала декларацию о членстве Украины в НАТО: кто еще этого не сделал

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе все больше членов Альянса выражают поддержку членства Украины. В частности, сейчас это сделала и Португалия.

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Португалии Антониу Кошта и президент Владимир Зеленский заключили совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО. Таким образом, соответствующую декларацию поддержали уже 23 государства.

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Португалия поддерживает Украину

В совместной декларации говорится, что Португалия будет продолжать поддерживать Украину на пути интеграции в Евросоюз и НАТО.

Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся условия. Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года,

– говорится в декларации.

Кто уже поддержал вступление Украины в НАТО

Кроме Португалии, декларацию о членстве Украины в Альянсе подписали еще 21 страна-член НАТО и Швеция, которая, вероятно, станет следующим членом НАТО, поскольку ей осталось получить согласование Турции и Венгрии.

Перспективу нашего членства в НАТО уже документально поддержали следующие члены Альянса:

Словакия;

Польша;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Финляндия;

Норвегия;

Исландия;

Канада;

Дания;

Германия;

Чехия;

Румыния;

Черногория;

Словения;

Италия;

Нидерланды;

Бельгия;

Франция;

Испания;

Болгария.

Кроме того, 7 июля во время встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган открыто поддержал вступление Украины в Альянс, заявив, что наше государство заслуживает этого. Правда, декларацию во время встречи не подписали.

Кто еще не подписал право на поддержку Украины в НАТО

Среди членов НАТО еще 9 стран не подписали декларацию о поддержке членства Украины в Альянсе. Кроме Турции речь идет о: