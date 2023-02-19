Украина ввела санкции против Мосбиржи и 333 российских банкиров
Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров. Речь идет о 333 гражданах государства-террориста.
19 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года о применении персональных санкций против 333 граждан. Соответствующий указ №82/2023 опубликован на сайте главы государства, передает 24 Канал.
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Санкции будут действовать минимум 10 лет
Отметим, что в список попали члены наблюдательных советов и заместители руководителей российских банковских учреждений. Речь идет о 333 лицах.
Ограничения вводятся против российских банкиров сроком на десять лет.
Также Зеленский поручил Кабмину, СБУ и НБУ обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.
Вместе с тем, Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать страны ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопросы о введении аналогичных ограничительных мер.
Важные санкции против агрессора
12 февраля Украина ввела санкции против атомной отрасли государства-террориста. Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против двухсот человек, работающих на российскую "атомку".
В вечернем обращении президент отметил, что Украина делает все для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну.
Кто попал в список:
- Юрий Ушаков – советник Владимира Путина по международным делам (хотя, какие там в России уже международные дела);
- Ренат Карчаа – советник генерального директора концерна "Росэнергоатом";
- Юрий Черничук (гражданин Украины) – так называемый "директор" оккупированной Запорожской АЭС, которого "назначили" оккупанты.
Напомним, что в январе 2023 года Зеленский также ввел в действие решение СНБО о введении персональных ограничений против 198 деятелей медиасферы и культуры. Хотя "культуры" у России нет и не будет. Эти санкции вводились на 10 лет. В списке – Яна Рудковская, телеведущий Борис Корчевников, режиссер Андрей Кончаловский и другие.