Украина вводит запрет на экспорт удобрений, – Минагрополитики

12 марта 2022 , 15:17
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Источник:

фейсбук Романа Лещенко

Правительство Украины вводит запрет на экспорт удобрений из Украины. Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Он пояснил, что в связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений правительство вводит нулевую квоту для их экспорта. Проще говоря, речь идет о фактическом запрете на вывоз удобрений из Украины.

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Это касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений.

Министр агрополитики отметил, что этот запрет экспорта имеет вынужденный и временный характер.

Запрет применяется к восстановлению равновесия определенных товаров на внутреннем рынке и обеспечения посевной кампании, ведь важно не допустить продовольственного кризиса в Украине и мире.

Напомним, 10 марта Кабмин расширил перечень критического импорта.

В перечне товаров критического импорта находятся:

  • азотные, фосфорные и калийные удобрения,
  • различные краски и лаки,
  • костюмы химзащиты,
  • посудомоечные машины,
  • мобильные Wi-Fi системы широкополосного доступа,
  • бронированные автомобили,
  • танки и их части,
  • счетчики Гейгера-Мюллера,
  • гранаты, мины, ракеты,
  • холодное оружие.

Также в перечне можно увидеть пищевые продукты:

  • молочная сыворотка,
  • пшеница, солод,
  • масло кокосовое и рапсовое,
  • жиры и масла,
  • маргарин,
  • кондитерские изделия из сахара и какао-бобы,
  • масло и паста,
  • готовые пищевые продукты для младенцев и детей младшего возраста.

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Автор: Марта Пономаренко