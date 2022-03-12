Украина вводит запрет на экспорт удобрений, – Минагрополитики
Источник:фейсбук Романа Лещенко
Правительство Украины вводит запрет на экспорт удобрений из Украины. Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко.
Он пояснил, что в связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений правительство вводит нулевую квоту для их экспорта. Проще говоря, речь идет о фактическом запрете на вывоз удобрений из Украины.
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Это касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений.
Министр агрополитики отметил, что этот запрет экспорта имеет вынужденный и временный характер.
Запрет применяется к восстановлению равновесия определенных товаров на внутреннем рынке и обеспечения посевной кампании, ведь важно не допустить продовольственного кризиса в Украине и мире.
Напомним, 10 марта Кабмин расширил перечень критического импорта.
В перечне товаров критического импорта находятся:
- азотные, фосфорные и калийные удобрения,
- различные краски и лаки,
- костюмы химзащиты,
- посудомоечные машины,
- мобильные Wi-Fi системы широкополосного доступа,
- бронированные автомобили,
- танки и их части,
- счетчики Гейгера-Мюллера,
- гранаты, мины, ракеты,
- холодное оружие.
Также в перечне можно увидеть пищевые продукты:
- молочная сыворотка,
- пшеница, солод,
- масло кокосовое и рапсовое,
- жиры и масла,
- маргарин,
- кондитерские изделия из сахара и какао-бобы,
- масло и паста,
- готовые пищевые продукты для младенцев и детей младшего возраста.