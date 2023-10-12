Произошло это после успешной Харьковской операции, которую совершили храбрые Силы обороны Украины. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил в эксклюзивном интервью 24 Каналу, какая здесь связь. Кроме того, он рассказал, как Россия помогала ХАМАС в жестокой войне против Израиля.

К теме Дружба с ХАМАС или Нетаньяху: кого поддерживает Россия и почему Путину выгодна война на Ближнем Востоке

Россия консультировала действия ХАМАС в Израиле

Владимир Путин, комментируя происходящее в Израиле, заявил якобы "пусть мужчины решают между собой все вопросы, просто оставьте в покое детей и женщин". Очень хотелось бы сейчас показать ему эту фразу два года назад, до 24 февраля. Но, к сожалению, нет у нас такой машины времени.

Прежде всего это не про Израиль и ХАМАС. Это исключительно попытка защитить ХАМАС, который четко убивал гражданское население, зашел ради этой цели. Они об этом, кстати, и сейчас говорят. Полностью повторяют то, что говорит Россия. Якобы "мы не убиваем гражданское население", но при этом демонстрируют лично снятые кадры, как они это делают: насилуют и убивают, в том числе детей.

Безусловно, это попытка Путина защитить ХАМАС. Но вторая составляющая – это проявление типичной психиатрической картинки. То есть человек откровенно сам отдает соответствующие приказы убивать или совершать геноцид против детей Украины или убивать гражданское население. Делает это каждый день.

Очевидно, он знает все "инциденты", которые происходили на оккупированных территориях. Даже эта организация, которая не очень хочет брать на себя ответственность – ООН – в своем отчете о том, как Россия строила систему пыток на оккупированных территориях, говорят, что это была системная проработанная технология.

То есть, это не какие-то отдельные "инциденты", а просто Россия зашла для того, чтобы геноцидить гражданское население. Мы с вами прекрасно понимаем, что если бы Украина не устояла, то у нас было бы 4 – 5 категорий населения. Мы потеряли бы с вами 1 – 1,5 миллиона гражданского населения прямыми убитыми.

Я хочу, чтобы, когда мы говорим о каких-то политических составляющих этого конфликта, не забывали, что Россия пришла сознательно разделить нас на категории. Категорию, которая была бы максимально "агрессивно настроена" – проукраинская – была бы уничтожена в концлагерях в очень короткие сроки.

Потом российская пропаганда сказала бы, как они всегда говорят, что мы сами себя бомбардируем, обстреливаем, убиваем и т.д. Но Путин – это человек, просто влюбленный в убийство гражданских. Хочу, чтобы это было ясно.

Почему ему очень нравится ХАМАС? Потому что они делают то, что для него является такой кайфовой отдушиной. Он сидит и смотрит тоннами, километрами хронику того, как россияне убивали украинцев или, например, ХАМАС убивал гражданское население в Южном Израиле.

Это лицемерие. Все заявления Путина по поводу ХАМАС четко показывают, что это консультативно полностью подготовленная операция России. Я имею в виду не с точки зрения глобальных целей отвлечь внимание, уменьшить военную помощь Украине или создать еще один момент, где есть эскалация, рассеять информационное внимание мира. Нет, это даже выглядит гораздо хуже.

Что мы увидели? То, что никогда ХАМАС не делал – синхронизированную атаку дронов, ракеты в большом количестве по гражданским объектам, как и Россия делает в Украине. Одновременно у ХАМАС было огромное количество точек прорыва, то есть они получили разведданные, спутниковые разведданные, где есть военные объекты.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Но для того, чтобы отвлечь внимание небольшого количества находившихся по границе израильских вооруженных отрядов, они одновременно атаковали много поселений, где находились небольшие объемы людей – гражданского населения. В частности, они точно знали, где и какие проходят праздники, где большое количество просто молодых людей, которые приехали на тот или иной праздник.

Они говорят те же информационные нарративы, что и у нас. Кроме того, полностью изменена и технологическая подготовка, и целеуказания, и информационное прикрытие действий ХАМАС в Израиле. Здесь абсолютно четко понятно, что за этим стоит Россия в разных смыслах этого слова: и в технологическом, и в ресурсном, и в разведывательном, и в информационном, и в консультативном и так далее.

Спутниковые снимки масштабной атаки ХАМАС на Израиль / Фото Адам Паркер

Но очень важно, что на эти слова Путина мало реагирует глобальное сообщество. Там до сих пор считают, что это человек, который действительно в чем-то разбирается и говорит какие-то объективные вещи. Так считает небольшое количество представителей глобальной элиты, но между тем.

Вместо того чтобы усилить доказательства, что Путин является человеком, который пришел в Украину делать то, что они видят сегодня, в частности в Израиле. И если его сегодня не убрать в том или ином смысле – прежде всего в юридическом – то это будет вызывать в мире много подобных эксцессов, которые ориентируются на тип войны, который ведет Россия.

Россия с февраля 2022 показала тип современной войны, в котором обязательно должен быть массовый геноцидный параметр, чтобы запугивать психологически, шокировать людей и тому подобное. Все последующие масштабируемые конфликты, пока Россия в таком виде существует как донатор глобального террористического альянса, будут иметь обязательный геноцидный компонент.

Россия открыла двери в ад и показала, что война без геноцидных практик в отношении гражданского населения – неправильная война. То есть, сегодня страна-агрессор равна использованию геноцидных практик как обязательного элемента классической войны.

Почему война в Израиле кардинально отличается от российско-украинской.

Относительно Израиля напрашиваются 2 параллели. Ты смотришь и понимаешь, что в этой ситуации нет какого-то правильного варианта. И тот вариант плохой, и тот вариант еще хуже. Или же там зачищать максимально и договариваться, или же уничтожать все, как было заявлено с самого начала. Есть ли у Украины какой-то правильный вариант в том ключе?

Война – это всегда неправильно. Но очень важно, что мы говорим и делаем это правильно, когда обсуждаем войну в Израиле, потому что это аналогичные действия, запущенные в феврале 2022 года.

Мир меняется, и пока меняется в отрицательную сторону: все больше хаоса, нестабильности, невозможности регулировать жизнь в рамках международного права и т.д., – потому что Россия до сих пор не проиграла войну. Эскалация нарастает, но не посредством передачи оружия Украине, а потому, что у России все еще есть ресурсы для того, чтобы провоцировать такие конфликты уже на разных континентах.

Напомним, что Россия в начале делала огромные попытки расшатать Центральную Африку, частично это удалось с помощью государственных переворотов. Но все, что происходит на Ближнем Востоке – это еще большая эскалация.

Сегодня мы с вами правильно анализируем, что там происходит, потому что непосредственно это эхо войны в Украине. Все сегодняшние конфликты – это непосредственное эхо войны в Украине.

Если мы анализируем события в Израиле, то таким образом актуализируем внимание к Украине, потому что ставим наконец очевидный вопрос для нас с вами еще год назад, но для наших партнеров он должен быть актуализирован сегодня – пока существует Россия, которая донатирует подобные процессы на разных континентах, у вас будет нестабильный хаос, что в дальнейшем будет нарастать.

Россияне постоянно рассказывают, что везде у них победы. Это очень хорошо, что они об этом говорят. Впрочем, на Валдае Путин сказал, что они якобы не будут придерживаться больше никаких правил. То есть он откровенно говорит, что это стратегическая цель России – построить новый мир, в котором насилие является ключевым элементом доминирования.

Что касается поведения Израиля и Украины. Нельзя сравнивать несравнимые вещи. Это объективно, они воюют с террористической группировкой ХАМАС. Это не регулярная армия и страна ресурсного типа как Россия.

Мы сражаемся с огромной страной, которая выслала против нас огромную регулярную армию. Это совершенно разные концепты. Более того, у нас есть проблема, что нам нужно уничтожить ту армию, о которой вчера говорили как об армии, которую нужно бояться и обязательно с ней договариваться. О ХАМАС так никогда не говорили.

К сожалению, некоторые политические группы в разных странах, в частности европейских, почему-то считали, что можно будет от террористов откупаться гуманитарными пакетами денег. А они якобы будут жить цивилизованно. Но видели ли вы в Секторе Газа развитую экономику, перспективные отрасли? То есть, они точно вкладывают деньги в развитие комфорта?

Достойно внимания Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

Любая страна, которая не вкладывает в себя – Россия является типичным примером именно большой страны, которая в себя деньги не вкладывает, в свое благосостояние, комфорт – эта страна всегда будет агрессивной, как и любая террористическая организация.

Суть терроризма – это не создать благосостояние для своих, которые стоят за спиной и так далее. Суть терроризма – это создать проблемы или масштабные проблемы для того, кого ты по каким-то условным причинам ненавидишь.

У России есть тотальная ненависть ко всем постсоветским странам. Они не то что нас ненавидят, они хотят нас поставить на колени, унизить и стоять на наших с вами головах и говорить: "Мы – главные в этом мире". При том, что они будут жить там в грязи, своих трудовых лагерях и т.д.

Поэтому не нужно сравнивать, это совершенно разные войны. Да, модель модерации войны достаточно похожа как в России с точки зрения, что они делают против гражданского населения, так и у ХАМАС.

Но с точки зрения, с кем воюет Украина и с кем воюет Израиль – это две совершенно разные войны. Нам с вами придется проделать самую страшную работу – уничтожить военный потенциал России. Не какой-то статистической маленькой группы, а России.

Израиль имеет право делать, на мой взгляд, то, что они сегодня заявляют, что они готовы сделать, в частности, относительно сухопутных операций на территории Газы. Это их решение. Для нас с вами решение имеет принципиально иной вид.

Мы должны абсолютно уничтожить эту российскую оккупационную группировку, всю военную инфраструктуру, включая полуостров Крым. Почему нельзя оставлять России остров Крым? Потому что это военная база, базовый элемент постоянной атаки на Украину.

Очень важно унизить военную компоненту России, потому что это единственное, чем они пугали мир. И таким образом получить время на построение другой общеевропейской концепции безопасности. В нее будут вкладываться все.

Интересно Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады

Но все ждут, пока Украина это сделает, то есть уничтожит российские военные возможности. Еще и делают это с задержкой, потому что не могут для себя все-таки поверить. Сегодня наши партнеры не могут поверить в то, что они реально боялись какую-то фейковую страну, которая может проиграть не альянсу военных возможностей и армий разных доминантных стран, а нашему государству.

Украине, которая не считалась страной с большой военной мощью, способностью, которую можно легко там скорумпировать. Они сегодня боятся признать, что Россия может проиграть именно Украине. Это сдерживает и предоставление помощи, и объемы помощи, и все странные разговоры и тому подобное.

Но я подытожу: две разные войны нуждаются в двух разных решениях – и Израиль, и Украина. Они нуждаются в разном виде оружия, разном объеме времени, понимании другой природы финала.

ХАМАС должен быть тотально уничтожен. Но должна быть уничтожена путинская вертикаль в России. Она должна пойти на трансформацию. Одно без другого не будет работать. ХАМАС уничтожили, Россию нет – тогда у вас ХАМАС 2.0 появляется через полгода.

Почему Зеленский лично приехал на "Рамштайн"

Учитывая, что наши партнеры опасаются, что Россия может проиграть Украине, и поэтому сдерживают необходимый поток оружия, поэтому был нужен личный визит президента Владимира Зеленского на "Рамштайн"?

Сегодня визиты президента очень эффективны, потому что они актуализируют тему. Он достаточно жестко отстаивает позицию Украины, ясно аргументируя ее. Зеленский конкретно говорит о том, что мы психологически не готовы к другому решению, чем проигрыш России. Кроме того, мы не готовы понять, почему помощь не идет даже в рамках согласованных графиков. Мы не готовы это принять.

Мы не готовы сделать вид, что Россия пришла воевать с какими-то неизвестными военными целями, как говорит об этом пропаганда. Мы ежедневно видим дроны, которые убивают гражданское население, атаки центра Херсона, Харькова или Запорожья. Мы каждый день видим атаки артиллерии по Сумам и Чернигову, попытки ВРГ зайти на нашу территорию и стратегическую авиацию, которая поднимается для того, чтобы убить ракетами гражданское население.

Мы не готовы сделать вид, что мы этого не видим, не помним, что сделала Россия с Бахмутом, с Мариуполем, с Бучей и другими городами. Притвориться якобы были какие-то "инциденты", убившие десятки тысяч человек и изнасиловавшие еще несколько тысяч.

Владимир Зеленский на встрече "Рамштайн" / Фото 24 Канал

И главное, Украина не готова сделать вид, что завтра Путин должен быть снова легализован в глобальном политическом пространстве. Когда он будет насмехаться и говорить, что "поставил нас на колени и скоро еще добьет нас". Мы не готовы к этому. И если мы не готовы, то хотим, чтобы и вы перестали толерантно относиться к тому, к чему невозможно толерантно относиться.

Партнерам не нужно делать вид, что хотят вернуться в довоенное время. Не вернутся, потому что Россия не будет уже той Россией, которая была даже до 24 февраля 2022 года.

Россия будет делать то, что она делает. Почему, например, Ближний Восток? Что такое Ближний Восток для Европы? Огромная эскалация, огромная паника определенных арабских сообществ, очередная существенная волна арабов на европейские страны.

Впоследствии эти мигрантские волны начинают проматывать больше процентов на парламентских или местных выборах ультраправых партий. Потому что все они стоят на антимигрантских позициях. А что такое ультраправые? Это обширная российская политическая сеть в Европе.

Когда кто-то говорит о нацизме, я еще раз подчеркиваю, единственным донатором террористического глобального альянса и нацистской сети, которая еще не является влиятельной, но может такой стать, является Россия. Так что в Европе – мигранты, давление, ультраправые выигрывают определенные выборы, повышают свои ставки и т.д.

Читайте также Бой за Тузлу – "стрелять на поражение": как Россия едва не начала войну с Украиной 20 лет назад

Соответственно, уменьшается поддержка Украины. Россия начинает доминировать в войне с Украиной, кроме того начинает доминировать информационно и пропагандистски в других государствах, уже послесоветских. А затем последует реанимация Советского Союза "2.0". Это очевидно.

Но главное, кто вам дал гарантии, что если путинская Россия останется, вы будете спать спокойно? Это все еще вызывает у меня странные чувства. Вы вообще можете проанализировать, к чему идет Россия, как она выглядит, во что она инвестирует деньги, почему она заинтересована в ближневосточном и африканских конфликтах, почему она постоянно провоцирует, провоцирует, провоцирует? Это непонятно после 19 месяцев войны в Украине?

Действительно ли украинская техника есть у ХАМАС

Кирилл Буданов сказал, что Россия могла передать трофейное украинское оружие не только ХАМАС, но и ливанской Хезболле. В своих эфирах российская пропаганда распространяла, что Украина якобы продала оружие ХАМАС. Со всем тем, могла ли быть такая история, когда украинская техника оказалась там, но из-за России?

Трофейная техника – да, но это единичные экземпляры. Я, честно говоря, даже не знаю, как на это отвечать. Знаете почему? Мы живем в информационном мире.

То есть радиоэлектронная разведка позволяет отслеживать все тяжелое оружие – куда, кто, как перемещает. Мы знаем, сколько эшелонов, с какими танками Дальнего Востока заходит сюда. Мы видим все. Вы хотите сказать, что США или общеевропейская разведка не используют радиоэлектронные средства и не знают, где что находится?

Это десятки экземпляров, все отслеживается. Есть тотальный контроль над тяжелым вооружением, которое получила Украина. Что касается стрелкового оружия, или, например, гранатометов, "джавелинов" и т.д. Да, можно затрофеить и что-то передать. И что? Как можно не понимать, что два "джавелина" или десятка автоматов, которые там где-то найдут, – не могут быть помощью от Украины.

Это нонсенс полагать, что Украина кого-то обеспечивает оружием. При этом все совершенно ясно понимают, в каких отношениях ХАМАС с Россией. Буквально год назад Исмаил Хания – один из горизонтальных командиров в ХАМАС – приезжал и обнимался с Сергеем Лавровым.

То есть они получают финансирование через Иран, получают иранские дроны, способности к изготовлению этих "кустарных" ракет на территории Сектора Газа. Они получают стрелковое оружие и деньги из России, постоянно находясь в коммуникации. И после этого у них нашли пусть 20 автоматов из Украины и все. Это же Украина якобы "стоит за резней, которую они устроили в Южном Израиле".

Я понимаю, что Россия сегодня утратила адекватность, но на кого это рассчитано? На какого-то дагестанского парня в селе, потому что он послушает, и скажет, ну точно, это Украина делает? Это же невозможно воспринять серьезно, например, во Франции, Германии и т.д. К чему вообще эти разговоры?

ХАМАС является прокси-террористической группой России, которая финансирует, консультирует его. Россия использует его для того, чтобы создать определенное давление, как раньше использовала сирийский конфликт для давления на Израиль. Она использует Иран для давления на Израиль, для того, чтобы последний соответствующим образом себя вел. Так она использует ХАМАС и Хезболлу.

Относительно катастрофы MH17 тоже были очевидные вещи, но расследование шло несколько лет.

Нет, здесь не согласен. Это очевидные для нас с вами вещи, но на тот момент мир принял для себя решение, что закроет глаза на экспансию России в Украину, закроет глаза, что Россия захватила Крым и Донбасс. Будет считать, что там не понятно, кто с кем воюет, и вообще туда регулярная армия российская не заходила. А главное закроет глаза, что Россия является автором всего этого.

Нельзя было сказать до определенного момента, что MH17 сбил конкретный "Бук" конкретной воинской части России с конкретным офицерским составом. Это было невозможно, потому что концептуально в Европе тогда приняли для себя и для нас роковое решение – сделать вид, что России там нет.

В итоге это привело к чему? К полномасштабному вторжению, огромному количеству жертв, масштабированию, разрастанию конфликтов, нестабильности, слому международной системы и унижению международных институтов.

Что известно о катастрофе MH17 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью российские террористы сбили самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. Тогда погибли все находившиеся на борту пассажиры и персонал – 298 человек.



17 ноября 2022 года Международный суд в Гааге наконец вынес



Их приговорили к пожизненному заключению. Однако приговор террористам объявили заочно, ведь они до сих пор находятся на свободе. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью российские террористы сбили самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. Тогда погибли все находившиеся на борту пассажиры и персонал – 298 человек.17 ноября 2022 года Международный суд в Гааге наконец вынес первые приговоры по сбиванию воздушного судна. Суд признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко причастными к катастрофе MH17.Их приговорили к пожизненному заключению. Однако приговор террористам объявили заочно, ведь они до сих пор находятся на свободе.

Когда уже было понятно, что за всем стоит Россия, то соответствующее решение достаточно быстро приняли в Нидерландском суде. Четко сказано, кто, что и как сделал. Это были совсем другие времена.

Говорить сегодня о том, что где-то есть негативный след Украины, когда все понимают, что Россия наиболее заинтересована в нестабильности – это нонсенс. Это не значит, что мы с вами не имеем права говорить об этом. Да, должны говорить, фиксировать.

Кирилл Буданов имеет право говорить, подчеркивая, что это невозможно, чтобы там было украинское оружие, что это российское оружие. Поэтому было бы желательно, чтобы современный политический класс общеевропейский или евроатлантический наконец стал четче понимать причины, последствия тех или иных процессов.

Украина выбилась из графика ведения войны

Кирилл Буданов говорил, что эту войну можно было окончить до 2024 года. А в итоге сказал, что мы выбились из графика. Мы выбились из графика и из-за того, что было не так много танков передано?

Мы выбились из графика, потому что после Харьковской операции начались интенсивные переговоры о предоставлении соответствующей техники и соответствующих видов оружия, и вместо того, чтобы это быстро сделать осенью 2022 года, это медленно разворачивалось. Логистика отрабатывалась, было много согласований, и мы уже тогда вышли из графика поставок.

Напомню, на уровне президентов договорились, но вместо того, чтобы получить через неделю, начинали получать через 3 – 4 месяца. Просто партнеры тогда еще боялись признать, что нужно предоставить все, что нужно Украине максимально быстро.



Буданов заявил, что мы выбились из графика / ГУР Минобороны

Далее наши партнеры были шокированы атаками по критической инфраструктуре и также решили подождать, посмотреть, будет ли это влиять на способность Украины устоять. Посмотрели, не влияло, устояли.

Потом они были шокированы опять-таки (мы – нет) наступательными действиями России. Оккупанты тогда намеренно сконцентрировали соответствующее количество людей, и на Донецком направлении пошли в наступательные действия. И вместо того, чтобы в это время насытить Украину нужным оружием, чтобы мы могли параллельно активно контрнаступать – ждали пока захлебнется российское наступление. А после этого Украина:

устояла;

устояла под ударами по критической инфраструктуре;

выдержала масштабные наступательные действия России.

Поэтому, может, нужно все же что-то предоставлять. И поэтому мы с вами из графика выпадаем на 6 – 9 месяцев, учитывая все остальное – слаженные, тренинговые отработки. Безусловно, это растягивается во времени.

Здесь господин Буданов абсолютно прав: если договорились, а через месяц получили все необходимое – это одна история. Если договорились, а получили через 8 месяцев – это другая история. Конечно, мы выпали из графика.

Но что такое выпали из графика? Это ведь не вопрос о деоккупации земель, а о том, что делает Россия параллельно – инвестирует в оборонные продукты. Ей безразлично, что будет с этими территориями. Она там все уничтожает, просто заминирует – они будут ни к чему непригодны.

Кстати говоря Потеряли почти 2 батальона в неделю: почему россияне прут на Лиманско-Купянском направлении

Россия инвестирует в глобальные террористические акции, одна из которых – Ближний Восток. Вторая – это Африка. Третья – Россия инвестирует в информационные программы, расшатывание, участие в политических кампаниях в разных странах. "Не надо поддерживать Украину – пусть Россия дожмет Украину, потому что тогда вы будете жить в тишине и благости. Не будем голосовать за тех, кто поддерживает поддержку Украины", – так это звучит. Россия во все это инвестирует.

И Россия вышла из этого шокового состояния на минутку. Они впали в шоковое состояние, когда проиграли Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую кампании, частично Херсонскую. Они впали в шок, потому что выяснили, что у России нет мощного ВПК, нет мощной армии, но сегодня они инвестировали деньги в другие технологии. И, безусловно, они теперь сидят и говорят: "ну, теперь пободаемся".

То есть 19 месяцев войны недостаточно для всех, чтобы понять математику этой войны. Что такое математика? Делать все в максимальном объеме и максимально быстро. Россия может быть всегда шокирована. И если ты будешь эффективно своевременно атаковать, Россия будет в аутсайдерской позиции постоянно.

У нее не будет времени принимать соответствующие решения, не будет времени на диверсификацию этих решений, не будет времени на то, чтобы переориентировать частично свои милитарные бюджеты на тот же Ближний Восток. Если это непонятно, то мы с вами будем иметь пролонгацию войны.

Чего на самом деле сейчас хочет Путин

А теперь о пролонгации войны. В чем заинтересован Путин? Не берем классический сценарий, в котором он заинтересован – это заморозка конфликта, чтобы остаться на оккупированных территориях. Это, разумеется, стратегическая задача, а потом там подобрать силы и опять пойти на Украину.

Путин заинтересован теперь в том, чтобы мы получали оружие меньше и медленнее, потому что тогда он будет наглеть. Тогда даже интенсивность его уже не интересует, потому что ему не жалко людей. Неважно, что с ними там будет, ну, убьют еще 200 – 300 тысяч. Какая ему разница до этого? У него эмпатии нет вообще.

Ему теперь важно, чтобы поставки Украины были медленными, тогда это будет приводить к постепенной эскалации на других рынках в разных регионах. И таким способом давление на условный общеевропейский или общедемократический штаб будет существенно увеличиваться.

Вот Ближний Восток – давление, Африка – давление, информация – давление. Таким образом, он в определенный момент может переломить демократию, чтобы они признали, что не готовы выиграть войну у классической авторитарной страны. И тогда мы фиксируем двери в ад открытыми на длительное время, что приведет к тотальным изменениям в глобальном политическом процессе, крайне негативным изменениям.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте в скором времени на сайте 24 Канала.