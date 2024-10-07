Украина начала выдавать гранты на производство ракет, – Федоров

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что в Украине начали выдавать гранты на изготовление ракет. Речь идет о безвозвратных грантах производителям.

Министр рассказал на полях саммита Defense Tech Valley, как пишет Суспильне, что в Украине уже начали рынок боеприпасов, и "миллионы" снарядов уже контрактуются и закупаются государством, в частности – для беспилотников.

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Что известно о грантах от государства

Министр цифровой трансформации рассказал, что Украина убрала регуляции для производства пороха и других взрывчатых веществ в Украине.

В этом году, например, сумма инвестиций кластера Brave1 увеличилась. Скажу вам по секрету, этом году мы начали выдавать гранты на производство ракет. В следующем году мы будем выдавать гранты на пороховые заводы. Это безвозвратные гранты, которые мы даем как определенную гарантию, что вы инвестируете и эти инвестиции будут окупаться,

– заявил министр.

Михаил Федоров рассказал, что в Украине создают различные симуляторы для тестирования оборонных технологий, а также инфраструктуру для испытаний.

"Перед тем, как что-то покупать, мы тестируем это на собственных юнитах и смотрим, как в реальных условиях работает тот или иной дрон, как работает РЭБ", – отметил министр.

Он пояснил, что за последние два с половиной года в Украине появились:

более 200 компаний, которые разрабатывают роботизированные наземные платформы,

500 компаний, которые изготавливают дроны,

более 100, разрабатывающих средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Глава Минцифры также отметил, что малому стартапу не надо превращаться в крупную корпорацию для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Инвесторам не надо ждать много лет, пока стартап станет успешной корпорацией.