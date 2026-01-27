Зеленский подписал указ: из какого соглашения СНГ выходит Украина
- Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон СНГ, заключенного 20 марта 1992 года.
- Министерству иностранных дел Украины поручено уведомить депозитария соглашения о выходе Украины.
Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств. Заметим, что его заключили 20 марта 1992 года в Киеве.
О выходе из соглашения говорится в указе президента №82/2026 от 26 января 2026 года.
Что известно о выходе Украины из соглашения СНГ?
В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины" и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров, президент постановил выйти из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенного 20 марта 1992 года в городе Киеве.
Согласно указу, Министерству иностранных дел Украины поручили уведомить депозитария Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств о выходе Украины из названного соглашения.
Из каких еще соглашений СНГ вышла Украина?
Ранее Киев вышел из еще одного соглашения с Содружеством Независимых Государств – о межгосударственном резерве средств защиты животных. Кабинет Министров 21 апреля 2021 года поддержал соответствующий законопроект.
Кроме важнейшей причины выхода из всех соглашений СНГ – российской агрессии в отношении Украины, есть и другие причины неактуальности именно этого соглашения.
Тогда отмечалось, что хранение Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ расположено на территории государства-агрессора.