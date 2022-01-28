Украина выиграла первый этап войны с Россией: что дальше

На этом этапе Путин в основном имитировал агрессивность, но не без помощи США и их союзников.

У Путина было несколько целей:

Вернуться в число участников мировых процессов.

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Остановить растущую изоляцию России.

Побудить Украину принять его план по Минским соглашениям.

Продемонстрировать свою решительность и силу альфа-самца.

Повысить собственный рейтинг в России.

Помочь Байдену и следовать соглашению, видимо, заключенному во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Типичный quid pro quo – услуга за услугу.

У Байдена было несколько целей:

Восстановление имиджа лидера западного сообщества после нескольких очевидных провалов.

Попытаться решить кризис вокруг Украины не в конфронтации с Путиным, а с его помощью. Для этого:

Путину были предложены встречи.

Путину и лидерам государств членов НАТО предложено рассмотреть озабоченности (ультиматум) Путина.

Украине было дано понять, что членство в НАТО и поставок смертельного оружия ей ожидать в ближайшее время не стоит.

Также Украине было фактически сообщено, что проблема кризиса будет решаться без ее участия.

Для реализации этих целей была развернута беспрецендентная камппания в СМИ о росте угроз со стороны России на границе с Украиной, наращивания войск и угроз.

В реальности значительного наращивания войск и агрессивности Кремля в начале кампании в СМИ не наблюдалось.

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Результаты всех этих усилий очень необычны:

Европейские союзники США в результате агрессивной пропагандистской кампании, начатой в США, об агрессивных намерениях Кремля, в результате действий и заявлений Путина и Байдена, поверили в опасность возможной агрессии России.

Начались поставки вооружения Украине.

Первые попытки поставки вооружения Украине столкнулись с сопротивлением в Брюсселе и Берлине. Тогда поставки вооружения начались напрямую в Украину.

После такой акции Великобритании и другие члены НАТО приступили к поставкам вооружения Украине.

Оценивая сложившуюся ситуацию, чтобы не оказаться в изоляции, и США приступили к авиационным поставкам вооружений.

По-видимому, такой сценарий развития ситуации не был предусмотрен соглашениями Байдена и Путина.

Результат:

Украина вооружена и готова защищать свои границы.

Российские войска в Крыму и на Востоке Украины превратились из выдвинутых клиньев внутрь Украины в котлы окруженных войск.

Теперь, по-видимому, время говорить о спасении Путина, а не Украины

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы ввести против России новые усиленные санкции.