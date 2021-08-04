Украина выходит из соглашения СНГ, поскольку то больше не актуально. Об этом со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского заявил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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Что известно о соглашении

Соответствующий документ Украина подписала 30 декабря 1991 года. Он регулирует ключевые вопросы, связанные с осуществлением странами совместного исследования и использования космического пространства. Основанием для этого являются межгосударственные программы, разработка и реализация которых координировал Межгосударственный совет по космосу.

Обратите внимание! 28 июля Украина вышла из соглашения СНГ о Межгосударственном совете по космосу. Все потому, что оно устарело и потеряло свою актуальность, несмотря на современные реалии.

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