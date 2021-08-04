Україна виходить з угоди СНД, оскільки та більше не актуальна. Про це з посиланням на указ президента Володимира Зеленського заявив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Раніше Уряд денонсував Угоду СНД про співробітництво в туризмі

Що відомо про угоду

Відповідний документ Україна підписала 30 грудня 1991 року. Він врегульовує ключові питання, пов'язані зі здійсненням країнами спільного дослідження і використання космічного простору. Підставою для цього є міждержавні програми, розробка та реалізація яких координувала Міждержавна рада по космосу.

Зверніть увагу! 28 липня Україна вийшла з угоди СНД про Міждержавну раду по космосу. Все тому, що вона застаріла та втратила свою актуальність, зважаючи на сучасні реалії.

Україна виходить з угод СНД: останні новини