Украина выстоит, – Шольц подчеркнул, что Киев и Берлин не примут "мир", продиктованный Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что через 77 лет после завершения Второй мировой Россия развязала войну, победителем которой не станет. Политик заверил, что условий "мира", навязанного Москвой, никто не примет.

Канцлер Германии обратился к нации по случаю 77-летия после завершения Второй мировой войны. Обращение канцлера транслировали немецкие телеканалы, сообщает 24 канал.

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Грубая сила снова нарушает закон в центре Европы

Шольц подчеркнул: Вторая мировая война унесла 60 миллионов жизней. Теперь, десятки лет спустя, грубая сила снова нарушает закон в центре Европы. Русская армия убивает мужчин, женщин и детей, превращая целые города в сплошные развалины.

Мы не можем говорить об окончании Второй мировой войны в Европе, не подчеркнув факт: в Европе снова война. Эту войну развязала Россия,

– подчеркнул политик.

Шольц подчеркнул: Германия раньше была виновата перед обоими народами – русским и украинским, десятилетиями официальный Берлин стремился к примирению.

Путин хочет уничтожить идентичность Украины

Теперь Путин стремится уничтожить национальную идентичность Украины, при этом он приравнивает варварскую войну к борьбе с нацизмом. Однако канцлер напомнил, что во второй мировой войне победили именно союзники. Так что Украину нужно поддерживать.

Не делать этого будет означать капитуляцию перед чистым насилием и расширение возможностей агрессора, так что мы помогаем, чтобы насилию было пресечено,

– заверил Шольц.

Канцлер Германии рассказал о тех шагах, на которые пошел Берлин. Речь идет об антироссийских санкциях, приеме украинских беженцев и впервые в истории Германии – отправке оружия.

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Продиктованного Россией "мира" не будет

Также Шольц добавил, что ни украинцы, ни немцы не примут условия "мира", который будет продиктован Россией. Канцлер выразил убеждение, что Россия проиграет, а Украина выстоит.

США и партнеры по G7 объявили о новых санкциях против России:

Ограничение энергетического сектора. Речь идет об эмбарго на российскую нефть.

Санкции против ключевых российских банков

Визовые ограничения против 2600 российских и белорусских чиновников. В списке – руководители финансовых учреждений.

Торговые ограничения против русской индустрии.

Запрет ряда русских пропагандистских каналов.

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