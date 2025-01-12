На этот раз россияне их "не добили": как пленные солдаты из КНДР повлияют на поддержку Украины

Обычно оккупанты специально "добивают" военных из Северной Кореи, чтобы не было следов их участия в боях. Однако недавно ВСУ взяли 2 солдат КНДР в плен, которых доставили в Киев на допрос СБУ. Мир на такое событие может реагировать по-разному.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель БО "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что США должны действовать решительнее и перейти "границу лозунгов". Зато Южная Корея также может внести вклад в поддержку Украины.

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Как пленные из КНДР повлияют на фронт

По словам генерал-лейтенанта, в целом Курская операция является блестящим достижением Украины. После того, как Россия привлекла к боям солдат из Северной Кореи, их взятие в плен не стало для украинцев сенсацией.

Вопрос в наших союзниках. Например, американцы тормозили заведение северокорейских военных до последнего, когда уже все об этом говорили. Когда деваться уже было некогда, США с этим согласились

– отметил он.

Именно поэтому к взятию пленных из КНДР нужно относиться спокойно, взвешенно и посмотреть на реакцию украинских партнеров, которые имели относительно этого сомнения. США и будущий президент Дональд Трамп должны перейти от громких заявлений к действиям.

Интересно! Один из пленных из КНДР имел российский военный билет, который получил осенью 2024 года в России, другой был без документов. Один из них родился в 2005 году и служил в КНДР с 2021 года, другой – 1999 года рождения, был снайпером-разведчиком.

В последнее время также были разговоры о возможной помощи Украине от Южной Кореи на фоне пленных и возможных планов КНДР параллельно готовиться к войне с этой страной.

По мнению Романенко, нашей стране важно работать в этом направлении, ведь Южная Корея может предоставить Украине нужное вооружение, технику и боеприпасы.