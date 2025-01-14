Сибига рассказал, как отреагировали иностранные партнеры на взятие Украиной в плен военных КНДР

Иностранные лидеры приветствовали факт взятия в плен солдат из Северной Кореи. Это большой успех для Украины и признание ее военной мощи.

Об этом во вторник, вечером 14 января, заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Киеве, передает 24 Канал. Мы стали свидетелями доказательства изменения реалий российской агрессии против Украины – северокорейцы воюют на европейском континенте.

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Почему взятие в плен было сверхсложной задачей

По словам министра, это была сверхтяжелая задача, успешно выполнена благодаря героизму украинских воинов. Верховный главнокомандующий поставил цель – и она была достигнута.

Сразу после этого факта я присутствовал на разговорах президента Зеленского с другими иностранными лидерами. Они приветствуют нас, приветствуют Украину,

– сказал Сибига.

Он также рассказал, что сложно украинским военным было из-за совершения солдатами КНДР самоубийств. Россияне также препятствовали взятию северокорейских наемников в плен живыми.

К слову, украинские военные взяли в плен двух солдат из КНДР, которые работали в Главном разведывательном бюро страны. Об этом сообщила южнокорейская разведка.

Один из них, по его же словам, родился в 2005 году и проходил военную службу с 2021 года. Он утверждает, что ехал на обучение, а не на войну против Украины. Другой военнопленный 1999 года рождения служил в армии Северной Кореи с 2016 года снайпером-разведчиком.