Про це у вівторок, увечері 14 січня, заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною у Києві, передає 24 Канал. Ми стали свідками доказу зміни реалій російської агресії проти України – північнокорейці воюють на європейському континенті.

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Чому взяття в полон було надскладним завданням

За словами міністра, це було надважке завдання, успішно виконане завдяки героїзму українських воїнів. Верховний головнокомандувач поставив ціль – і її було досягнуто.

Відразу після цього факту я був присутній на розмовах президента Зеленського з іншими іноземними лідерами. Вони вітають нас, вітають Україну,

– сказав Сибіга.

Він також розповів, що складно українським військовим було через вчинення солдатами КНДР самогубств. Росіяни також перешкоджали взяттю північнокорейських найманців в полон живими.

До слова, українські військові взяли в полон двох солдатів із КНДР, які працювали в Головному розвідувальному бюро країни. Про це повідомила південнокорейська розвідка.

Один із них, за його ж словами, народився у 2005 році та проходив військову службу з 2021 року. Він стверджує, що їхав на навчання, а не на війну проти України. Інший військовополонений 1999 року народження служив у армії Північної Кореї з 2016 року снайпером-розвідником.