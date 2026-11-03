Зеленский подтвердил взлом российской системы оповещения в ответ на кибератаку

Украина взломала российскую систему экстренных оповещений после того, как Россия совершила атаку на украинское приложение оповещения. До этого украинцы получили фальшивые сообщения о неминуемой ядерной угрозе.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью ведущей PBS News Амне Наваз.

Что известно о кибератаках на системы оповещения?

1 ноября украинские власти сообщили о фейковых предупреждениях, которые поступали пользователям мобильного приложения экстренных оповещений. В сообщениях речь шла о якобы неизбежной ядерной угрозе. Из-за кибератаки работу системы временно приостановили. Впоследствии приложение возобновило работу.

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина атаковала российскую систему экстренных оповещений в ответ на действия Москвы.

Мы лишь отвечаем на их атаки,

– подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Россия совершила именно кибератаку на украинскую систему. Когда стало ясно, что она была направлена против гражданского населения, Украина решила ответить.

Напомним, в ночь на 2 ноября хакеры взломали ресурсы Министерства чрезвычайных ситуаций России и разослали жителям ряда регионов фейковые сообщения о ядерном ударе. В уведомлениях утверждалось, что по всей России якобы запустили ядерные боеголовки на носителях P1-SUN.

Людей призывали срочно запастись едой на три недели и укрыться в подвалах. Одинаковые сообщения появились в официальном приложении МЧС, на каналах региональных оперативных штабов и в российском мессенджере "Макс".

Взлом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Тюменской, Тульской, Челябинской и Белгородской областях, а также в нескольких краях и Башкирии. Особенно напряженной ситуация была в Волгоградской области, где на тот момент существовала реальная ракетная угроза.

В российском МЧС признали, что около двух часов ночи их система предотвращения чрезвычайных ситуаций подверглась взлому.