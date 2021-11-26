Украина заинтересована в дальнейшем транзите российского газа через свою территорию
Источник:24 канал
Владимир Зеленский прокомментировал транзит российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что Украина до сих пор в этом заинтересована.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на своем пресс-марафоне 26 ноября. Однако гарант подтвердил, что украинская сторона предлагала снизить себестоимость транзита так, чтобы она была меньше, чем любые другие потоки.
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Российская сторона на это не согласилась.
Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы продлить контракт. Но предметных встреч между нашими людьми, НАКом, например, и "Газпромом" не было,
– добавил президент.
Заметим, что в ноябре 2021 года российский "Газпром" нарастил транзит газа через украинскую газотранспортную систему до уровней, которые были в октябре. Но такое количество все еще остается ниже законтрактованных уровней.
Транзит российского газа: главные новости
- Российский "Газпром" пообещал с 8 ноября нарастить поставки газа в Европу. Однако компания не сделала этого, поэтому цены вернулись до 990 долларов за тысячу кубов.
- Россия продолжает снижать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.
- Таким образом, Кремль сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличения поставки газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".